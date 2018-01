SANREMO 2018/ Sindaco Biancheri: “Baglioni, portiamo la kermesse fuori dall'Ariston”

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Sanremo 2018

Non mancano le idee al sindaco di Sanremo per sfruttare al meglio l'imminente vetrina del Festival. Le sottoporrà a Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore della kermesse più amata dagli italiani. Prima della presentazione ufficiale alla stampa del Festival di Sanremo, ci sarà un incontro tra il primo cittadino matuziano e il celebre cantante. «Ho in mente alcune idee da sottoporgli per portare il Festival anche fuori dal teatro Ariston», ha dichiarato Alberto Biancheri in vista del confronto con Baglioni. L'idea del sindaco è di convincere Baglioni a migliorare ulteriormente l'atmosfera festivaliera fuori dal teatro. «Ci sono moltissimi turisti che vengono a Sanremo durante la settimana dedicata allo spettacolo, che non entrano all'Ariston ma lo seguono la sera dalla tv, vivendo la città nel corso della giornata», ha aggiunto Biancheri, secondo cui c'è «sempre più bisogno di appuntamenti nel centro e nella città vecchia per garantire intrattenimento a chi è a Sanremo».

SANREMO 2018, L'ARISTON APRE IL CANTIERE

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2018 è già cominciato. Nel frattempo il teatro Ariston ha completato la programmazione e ora si prepara ad accogliere l'allestimento della scenografia. Questa è una fase di dura preparazione per gli uomini dell'Ariston e della Rai. Si è aperto il cantiere per la scenografia di Emanuela Trixie Zitkowsky: a lei è stato affidato l'incarico di disegnare il palco per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Non si tratta del suo primo Festival, visto che suo è stato il concept scenico di Sanremo 2014, l'ultimo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Lunedì cominceranno le vendite, ma stanno scaldando i motori anche gli eventi collaterali, come Casa Sanremo, l'hospitality del Festival, mentre nella prima settimana di gennaio comincerà l'allestimento nel Palafiori. Come riportato da Il Secolo XIX, tagliare il nastro il 4 febbraio la conduttrice Elisa Isoardi.

