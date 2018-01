ARISA CAMBIA LOOK/ La risposta alle critiche dei fans: "Volevo i capelli lunghi fin da piccina..."

Arisa ha cambiato look, scegliendo, per la prima volta, i capelli lunghi. Alcuni fans, però, non hanno apprezzato questa scelta e la cantante ha risposto alle critiche.

07 gennaio 2018 Fabio Morasca

Arisa ha cambiato look. (Instagram)

Il nuovo cambio di look di Arisa ha fatto arrabbiare i suoi fans. Recentemente, infatti, la cantante di origini lucane ha adottato un nuovo look, l'ennesimo per quanto riguarda la propria carriera. Per la prima volta, infatti, Arisa ha optato per i capelli lunghi uniti ad un modo di vestire meno eccentrico e più elegante, un trucco marcato ma non troppo e, presumibilmente, anche qualche chiletto in meno. Negli anni passati, soprattutto all'inizio della sua carriera quando vinse il Festival di Sanremo con la canzone Sincerità, Arisa fu spesso presa in giro per il suo stravagante look e anche per il suo modo di fare sempre un po' tra le nuvole. Dopo il successo iniziale, come già affermato, sono susseguiti tantissimi altri look, alcuni di questi anche molto audaci come, ad esempio, il taglio biondo e rasato sfoggiato nel maggio scorso che ha sconvolto i suoi fans sui social network. In quell'occasione, la cantante è stata accusata di fare di tutto per imbruttirsi.

LA REPLICA DELLA CANTANTE

In questi giorni, invece, sta accadendo l'esatto opposto. Arisa ha deciso di scegliere un look che esalta oggettivamente la propria femminilità. Questa scelta, però, non è stata apprezzata da quella parte dei suoi fans che, probabilmente, ha sempre visto in Arisa come un simbolo contro i classici canoni di bellezza imposti da media. Secondo alcuni suoi sostenitori, infatti, la cantante, adottando questo look, si sarebbe arresa dinanzi a tutti coloro che l'hanno presa in giro per le sue scelte. Ad uno di questi commenti, Arisa ha deciso di rispondere in prima persona, svelando i motivi semplici per i quali ha deciso di scegliere per la prima volta i capelli lunghi: "Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio... Non giudicarmi male". Arisa, nonostante le critiche, non ha perso le staffe e ha aggiunto che, come ogni donna, anche lei ha voglia di piacersi e di piacere.

© Riproduzione Riservata.