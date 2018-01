Arisa, nuovo look/ Video, il ritornello di "Vasame" e svolta sensuale con i capelli lunghi: non piace?

Arisa, nuovo look: svolta sensuale, così la cantante continua a reinventarsi. Le ultime notizie sull'artista e suoi suoi cambiamenti nel giro di nove anni, anche a livello musicale

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Arisa (Instagram)

Arisa dice addio ai tagli corti, come il caschetto con la quale l'avevamo conosciuta a Sanremo, e alle rasature estreme degli ultimi anni. L'ex giudice di X Factor ora sfoggia una lunga chioma nera, di cui pare essersi innamorata. La cantante ha sempre colpito tutti, oltre che per il suo talento, anche per il suo look. In nove anni è intervenuta spesso sul suo stile, ma stavolta sorprende per la sua svolta classica e al tempo stesso sensuale. Si è reinventata in una chiave decisamente più sexy arrivando ad un livello che sembrava inimaginabile se ripensiamo ai suoi esordi. Ma non è solo la chioma di Arisa ad essere mutata: anche il gusto nel vestire si è evoluto. Dal vintage e ricercato un po' agée è andata incontro ai canoni della modernità senza però perdere il suo tocco originale. Senza dubbio non è semplice reinventarsi continuamente restando unici, ma Arisa ci è riuscita. E gliene va dato atto.

ARIA NUOVO LOOK... E NUOVO CONTRATTO!

Arisa oggi ha un look consapevole della sua femminilità, che la valorizza, ma senza togliere spazio a quella divertente stravaganza che la cantante ama concedersi di tanto in tanto, soprattutto in occasione delle serate di gala, come le finali di X Factor. Il 2018 è appena cominciato, quindi dobbiamo prepararci a nuovi colpi di scena. Chissà cosa ci riserverà il nuovo anno di Arisa... Di sicuro non ha impresso una svolta solo al suo look, ma anche alla sua carriera. Dopo la fine del rapporto con Warner Music, come riportato da Rockol, ha recentemente firmato un nuovo contratto discografico con Sugar. Recentemente ha inciso una canzone per Napoli Velata, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, presentato il 18 dicembre alla stampa, e nelle sale dal 28 dicembre. La colonna sonora del film è uscita lo stesso giorno e comprende le musiche originali di Pasquale Catalano con l'interpretazione di Arisa di "Vasame”. L'ottobre scorso, invece, aveva pubblicato "Ho cambiato i piani", inclusa invece nella colonna sonora del film di Michela Andreozzi "Nove lune e mezza".

ARISA, CAMBIO LOOK, CAPELLI LUNGHI E POLEMICHE: COME È NATA LA VICENDA

