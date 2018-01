BIAGIO ANTONACCI SCEGLIE CHIARA BIASI/ Video, è lei la protagonista di “Fortuna che ci sei”

Chiara Biasi è stata scelta da Biagio Antonacci per il video del suo nuovo singolo 'Fortuna che ci sei'. La notizia è stata confermata da entrambi attraverso i social network.

08 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Biagio Antonacci

È un periodo d'oro quello che sta attraversando Chiara Biasi sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La fashion blogger è legata da anni al calciatore Simone Zaza, tanto che qualche settimana fa si vociferava che la coppia fosse in attesa del suo primo bambino (notizia mai confermata né smentita). Dal punto di vista lavorativo, la influencer ha recentemente ottenuto un'altra soddisfazione, diventando la protagonista del nuovo video di Biagio Antonacci in uscita nei prossimi giorni. La notizia è stata resa nota da entrambi nei rispettivi social network nei quali si vede una loro foto sul set del singolo che si intitola 'Fortuna che ci sei': "Grazie per aver scelto me e grazie a tutti i presenti sul set", scrive la Biasi sotto la foto condivisa su Instagram e che riporta il titolo della hit sotto forma di hashtag (clicca qui per vedere la foto della fashion blogger).

Chiara Biasi protagonista del video di Biagi Antonacci

Chiara Biasi appare bellissima e sorridente nel nuovo video di Biagio Antonacci, che dovrebbe essere presto in uscita. La data non è ancora stata ufficializzata, anche se tra gli hastag che riporta nel suo profilo Instagram la fashion blogger ha indicato 'comingsoon', lasciando chiaramente presagire che l'attesa non dovrebbe essere molto lunga. Tanti i commenti positivi dei suoi followers, felicissimi di poter vedere la friulana alle prese con questa nuova esperienza: "Bellissima Chiara, sarà un video spettacolare #Fortuna che ci sei" , scrive un utente, mentre un altro aggiunge: " Che duetto, siete splendidi". Per quanto riguarda Biagio, il suo ringraziamento viene affidato proprio ad un breve video da lui pubblicato su Instagram. In esso dichiara "A questo punto direi: Fortuna che ci sei." Ed in quel momento appare Chiara Biasi, più bella e raggiante che mai...

