CHRIS TSANGARIDES/ Morto il produttore di Black Sabbath e Depeche Mode

E' morto all'età di 61 anni per polmonite il produttore musicale Chris Tsangarides, al lavoro in passato con Black Sabbath, Thin Lizzy, Depeche Mode e tanti altri

08 gennaio 2018 Paolo Vites

Chris Tsangarides, foto da Youtube

Nome poco conosciuto, come sempre quello di chi sta "dietro le quinte", ma non per questo meno importante. E' morto a 61 anni di età Chris Tsangarides, storico produttore e tecnico del suono di gruppi come Black Sabbath, Depeche Mode, Judas Priest, Gary Moore, Thin Lizzy, Tom Jones. Con il gruppo di Ozzy Osbourne collaborò a partire dalla metà degli anni 70 nel disco Sabatoage. Il chitarrista della band, Tommy Iommi, ha commentato per primo la notizia sulla sua pagina ufficiale di Facebook: "Era una persona amabile, ci siamo sempre trovati bene con lui, e ci siamo fatti delle grandi risate. Riposa in pace, amico mio". Anche i Judas Priest hanno ricordato la sua morte: "Il suo contributo alla nostra musica e a quella di altri rimarrà per sempre: condoglianze alla famiglia". Chris Tsangarides era nato il 17 agosto 1956 e dopo aver studiato pianoforte alla Royal Academy of Music di Londra si laureò in economia.

LA CARRIERA DI CHRIS TSANGARIDES

Nel 1974 cominciò a lavorare come assistente ai Morgan Studios di Londra per poi aprire nel 2006 i propri studi di registrazione, gli Ecology Room Studios nelle campagne del Kent. Qui lavorò con band come Strawbs, Mountain, Steeleye Span, Quireboys, Biomechanical, Spit Like This e Savage Messiah. Il suo nome, con l'eccezione del cantante pop Tom Jones, è legato alla stagione migliore dell'hard rock, e in seguito a quella della musica sperimentale, un produttore e tecnico del suono voglioso di sperimentare che come tante analoghe figure hanno aiutato migliaia di artisti a creare il loro suono immettendo punte di originalità nel lavoro che faceva. I suoi interessi musicali variavano quasi in ogni campo, dal pop al jazz all'hard rock all'elettronica. La morte in così giovane età sembra sia dovuta a polmonite, ma non è stato ancora diramato un comunicato ufficiale, anche se la notizia della scomparsa è stata datta dalla figlia.

© Riproduzione Riservata.