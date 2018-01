Ermal Meta/ Il nuovo album "Non abbiamo armi" e il concerto al Forum di Assago il 28 aprile

Ermal Meta, il nuovo album si chiama "Non abbiamo armi" e verrà presentato a febbraio, al Forum di Assago il 28 aprile 2018. Il cantante pronto anche al Festival di Sanremo 2018.

08 gennaio 2018 Anna Montesano

Ermal Meta

Il cantante Ermal Meta ha annunciato che il nome del suo nuovo album che si chiamerà “Non abbiamo armi”. L'artista lo presenterà dal vivo durante un concerto che avverrà al Forum di Assago di Milano, che sarà in programma il 28 aprile. L'artista ha scritto il perchè della scelta del titolo dell'album attraverso i social: "Ho pensato che in mezzo ad una tempesta o anche sotto una pioggia di bombe, il cuore è l’unico scudo e riparo che abbiamo. Ho pensato che per tutta la durata di questo grande viaggio che è la nostra vita cerchiamo sempre la mano di qualcuno e ho capito che è così perché...NON ABBIAMO (altre) ARMI". Per Ermal, il 2018 sarà un anno ricco di impegni. Il primo sarà quello relativo alla partecipazione alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, dove si esibirà insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”.

ERMAL META PRONTO AL FESTIVAL DI SANREMO 2018!

Ricordiamo che Ermal Meta torna sul palco dell'Ariston, dopo il successo dello scorso anno con la canzone “Vietato morire”, che si è classificata terza. Ricordiamo che nel corso della manifestazione sanremese vince il premio di miglior cover nella serata del giovedì interpretando la canzone Amara terra mia di Domenico Modugno. Nella serata finale del Festival il cantautore si è classificato al terzo posto, vincendo inoltre il Premio della Critica "Mia Martini". A due settimane dalla manifestazione sanremese, Vietato morire è salito al primo posto degli album più venduti in Italia. Nel mese di marzo Meta è stato scelto come giudice della sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il 12 novembre successivo Meta ha vinto il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2017.

© Riproduzione Riservata.