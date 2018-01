Francesca Michielin, il nuovo disco/ Video, “2640”, conferenza stampa: “Un viaggio per imparare a comunicare!”

Francesca Michielin, il nuovo album presentato oggi a Milano, la conferenza stampa per raccontare il terzo disco dal titolo "2640"; ecco le prime dichiarazioni della cantante.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Francesca Michielin presenta il nuovo CD

Milano ha fatto da cornice oggi, alla presentazione del nuovo lavoro discografico della giovane Francesca Michielin, cantautrice 22enne di estremo successo. La conferenza stampa live del suo progetto in musica, ha avuto luogo per presentare ufficialmente alla stampa nazionale il suo album dal titolo 2640. Dopo l’estremo successo di “di20” del 2015, l’artista e polistrumentista bassanese è tornata alla grande con le idee sempre molto chiare. "2640 è un viaggio... ma non è un viaggio così per andare in giro, prendo uno zaino e parto e vado a scoprire qualcosa... ma è un viaggio per imparare ad incontrare e incontrarsi e soprattutto per riuscire a comunicare quello che si vuole esattamente dire anche senza dover parlare", come queste parole la vincitrice di X Factor ha voluto aprire la conferenza stampa per poi eseguire alcuni brani e dare vita al suo nuovo progetto musicale che suona decisamente meglio del previsto. Il suo terzo lavoro in studio, uscirà in tutti i negozi di musica e nei digital store il prossimo venerdì 12 gennaio 2018.

Francesca Michielin presenta il nuovo album a Milano

Francesca Michielin aveva anticipato il titolo del suo nuovo album con un messaggio molto enigmatico attraverso i suoi social network ufficiali: “2640 si assaggia, 2640 si piange, 2640 si incazza, 2640 si dice all'orecchio, 2640 si viaggia, 2640 si noleggia, 2640 si tifa allo stadio, 2640 non sta zitto. Mai”. Il suo nuovo lavoro discografico è stato definitivamente chiuso lo scorso 13 novembre e dopo essere uscita dalla sala d’incisione, la voglia di farlo ascoltare si è davvero triplicata. 13 tracce con due anticipazioni: "Vulcano", uscita questa estate e certificata disco di Platino, e "Io non abito al mare", che viceversa è stata la canzone dell'autunno della giovane cantautrice. Il video inoltre, ha superato i 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Di questo ultimo brano, proprio Francesca ha firmato i testi in collaborazione con Calcutta. “La mia generazione può comunicare istantaneamente eppure c’è qualcosa che abbiamo perso”, ha continuato la Michielin in conferenza stampa. A lei l’onore, di poterlo ritrovare…

