Justin Bieber e Selena Gomez/ Piccoli litigi tra innamorati: la madre di lei finisce anche in ospedale!

Justin Bieber e Selena Gomez, la coppia di cantanti fa impazzire i fan, a Capodanno un litigio di poco conto mentre lei con la madre pare essere ai ferri corti... le ultime news.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Justin Bieber e Selena Gomez

Justin Bieber e Selena Gomez stanno vivendo molto serenamente il loro riavvicinamento. Nonostante la passione ritrovata, non tutto sta andando come previsto. Ecco gli ultimi risvolti della coppia che più appassiona gli estimatori. I due cantanti infatti, dopo il ritrovato feeling hanno avuto modo di litigare subito dopo Capodanno ma fortunatamente, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe trattato di un litigio di poco conto. Ed infatti, i due avrebbero discusso esattamente come capita a tutte le coppie normali alle prese con qualche scaramuccia di poco conto. A quanto pare, in questo periodo Justin e Selena appaiono più uniti che mai e, secondo ciò che riferiscono i media americani, non riuscirebbero a stare l’uno lontano dall’altro. Questo ritrovato amore sta letteralmente facendo impazzire gli estimatori che non vedevano l’ora di poterli vedere ancora insieme. I fan di entrambi, hanno sempre sperato nel loro amore, credendo che in realtà, non fosse mai finito. A quanto pare, non avevano tutti i torti.

Il litigio con la madre: Selena e Mandy ai ferri corti?

L’amore tra Justin Bieber e Selena Gomez, nonostante la frequentazione reciproca di altre persone, è rimasto intatto. Proprio nelle scorse giornate, la coppia è stata paparazzata insieme dopo una lezione di Pilates. In base a ciò che riporta anche l’Hollywood Life, l’intesa tra i due sarebbe incredibile. Dopo un paio d’anni di distanza dalla rottura ufficiale, Justin e Selena sono tornati insieme più complici e passionali che mai. Nonostante i piccoli problemi con la famiglia, la coppia non ha alcuna intenzione di dividersi ed anzi, viaggia serenamente d’amore e d’accordo. La mamma di Selena però, sembra non vedere assolutamente di buon occhio questa ritrovata intesa con il cantante canadese che di contro, sembra essere disposto a tutto per far ricredere la suocera Mandy Dawn Cornett. La donna, proprio di recente pare essere anche finita in ospedale per colpa di un pesante litigio proprio con la figlia. Le cose tra di loro, sembrano essere davvero precipitate tanto che, madre e figlia non si seguirebbero più nemmeno su Instagram.

