LANA DEL REY/ Video, "Creep", i Radiohead accusano di aver copiato la sua Get Free da loro

I Radiohead portano in tribunale la cantante Lana Del Rey accusata di aver copiato la loro Creep per il suo brano Get free, vogliono il 100% dei diritti d'autore

08 gennaio 2018 Paolo Vites

Lana Del Rey

"Mi hanno denunciata. Sebbene non sia vero che la mia canzone sia ispirata da Creep, i Radiohead dicono di sì e vogliono il 100% dei diritti d'autore. Ho offerto il 40% negli scorsi mesi ma non ne hanno voluto sapere, vogliono il 100%. E così adesso andremo in tribunale". E' il doloroso messaggio che la cantante Lana Del Rey ha postato oggi su twitter, rendendo noto di essere stata denunciata per il plagio di Creep, canzone di circa venti anni fa del gruppo inglese dei Radiohead. Il brano incriminato si chiama Get free e fa parte dell'ultimo disco della cantante Lust for life.

Le accuse di plagio nella storia della musica si sprecano, sin da quando George Harrison fu accusato di aver copiato il suo grande successo My sweet Lord, perdendo la causa, ricordiamo anche la causa decennale che vide i Led Zeppelin accusati di aver copiato il riff della classica Stairway to heaven, causa che si concluse invece con la loro vittoria. Il brano di Lana Del Rey presenta in effetti forti somigliantze con quello dei Radiohead, ma anche qui è assai difficile parlare di plagio totale e la richiesta del 100% dei diritti d'autore sembra davvero eccessiva.

Sarebbe più corretto parlare di ispirazione, chi ha composto Get free aveva sicuramente ben in testa Creep, e ne ha ripreso delle parti nelle strofe, mentre il ritornello è ben diverso, influenza e ispirazione, cosa che è molto comune nella musica pop e rock e che dovrebbe invece essere motivo di orgoglio da parte degli autori. Il bello è che anche Creep quando uscì nel primo disco della band inglese, Pablo Honey, nel 1993 fu accusata di plagio, copiata dal brano del gruppo inglese Hollies del 1974 The air I Breathe.

La causa intentata dagli autori si risolse con l'inserimento dei due come coautori e riceventi parte dei diritti d'autore. In effetti i Radiohead avevano letteralmente copiato il loro brano, come si permettono adesso di accusare la cantante di aver copiato da loro? Cosa succederà adesso? Il brano di Lana Del Rey dovrà essere riconosciuto anche a loro?

