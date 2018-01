Francesca Michielin/ Su Instagram: un racconto sonoro pensando ai meri camminati per arrivare a 2640

Francesca Michielin ha spiegato il titolo del nuovo album, 2640, che sarà disponibile in tutti i negozi e store digitali a partire da venerdì 12 gennaio 2018.

09 gennaio 2018

C'è grande curiosità attorno al nuovo album di Francesca Michielin 2640. La ragazza però ha già rivelato molto dell'album che uscirà negli store fisici e online venerdì prossimo. il 12 gennaio 2018. Sulla sua pagina di Instagram proprio Francesca Michielin ha pubblicato su Instagram un breve post in cui ha voluto spiegare altre cose ai suoi fan, scrive: "Questo è un racconto sonoro che ho preparato pensando ai metri camminati per arrivare a 2640. A breve guarderemo il panormata tutti insieme dalla cima della montagna, quindi ci tenevo a condividere questi pezzi per me molto special il cui La è moto tropicale", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Di certo le sue parole non svelano tutto perché poi rimarrebbero davvero pochi motivi per attendere l'uscita di 2640. In questo momento sicuramente però c'è grande voglia di sostenere la ragazza pronta a tornare alla ribalta dopo il grande successo raccolto due edizioni fa al Festival di Sanremo. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL SIGNIFICATO DI 2640

Francesca Michielin pubblicherà il nuovo album, intitolato 2640, venerdì prossimo, 12 gennaio 2018. In un'intervista rilasciata al sito Gay.it, la cantante lanciata da X Factor ha dichiarato, tra le altre cose, ha anche il significato che si cela dietro questo numero. La spiegazione è molto più semplice di quanto si possa pensare. 2640, infatti, non è altro che l'altitudine di Bogotà. Sulla città colombiana, la Michielin ha aggiunto: "E' un posto dove sarei voluta scappare un sacco di volte, pur non essendoci mai stata". Parlando dei contenuti del suo nuovo album, invece, la giovane cantautrice ha dichiarato che 2640 sarà il manifesto su quella che è lei oggi. Francesca Michielin è soddisfatta del nuovo lavoro discografico perché sente di aver detto tutto quello che aveva bisogno di dire. Si può parlare tranquillamente di un album autobiografico, considerando che, nelle nuove canzoni, ci saranno storie che la Michielin ha vissuto direttamente.

LE CANZONI DI 2640

Francesca Michielin, in quest'intervista, si è soffermata soprattutto su una canzone intitolata Comunicare che lei definisce un brano che "racconta tutta la sua vita". Le altre dichiarazioni: "Per scriverlo ho coinvolto, attraverso messaggi vocali, tutte le persone che in questi ventidue anni mi son stati vicini: amici, parenti, compagni di scuola...". Parlando sempre dei nuovi pezzi, Tapiloca, invece, è una canzone "multietnica", basata su un canto liturgico popolare ghanese: "L'ho conosciuto proprio all’interno della comunità ghanese con cui ho condiviso tante domeniche, a base di musica e pranzi di riso, involtini di carne e tapioca". In 2640, inoltre, ci sarà un pezzo in cui Francesca Michielin ha utilizzato, a mo' di metafora, la retrocessione in Serie B del Vicenza per descrivere la mancanza di "allenamento" nel sostenere una storia d'amore oramai priva di sostanza.

IL NUOVO TOUR DI FRANCESCA MICHIELIN

Nell'album, a partire proprio dal titolo, si intuisce sempre la voglia di scappare di Francesca Michielin. Per la cantante, questa voglia rappresenta la necessità di trasformare quello che ha dentro in musica perché scrivere canzoni è il modo migliore che conosce per comunicare. A partire dal prossimo 16 marzo, invece, Francesca Michielin sarà impegnata con il suo nuovo tour che partirà precisamente da Parma, con una data zero. Dopo Parma, la Michielin si esibirà anche in città come Milano, Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade, Catania, Perugia, Maglie, Modugno, Roma, Napoli e Firenze. Queste sono state le dichiarazioni della cantautrice riguardanti la nuova tournée: "Sarà un tour rock and roll, tribale, elettronico e abbastanza digitale. Saremo in quattro sul palco e tutti suoneremo un po’ tutto. Siamo gasatissimi all’idea di iniziare". 2640, fino ad ora, è stato anticipato da due singoli, Vulcano e Io non abito al mare.

