JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Despacito Remix è il singolo più venduto del 2017

Il 2017 è stato un anno felice per Justin Bieber: oltre al ritorno di fiamma con Selena Gomez, è suo il singolo più venduta degli ultimi 12 mesi in collaborazione con Luis Fonsi.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez, lasciando di fatto da parte i successi musicali dei due giovani cantanti. La coppia, che dopo le voci di un piccolo litigio, sembra essere di nuovo molto unita, ha infatti ottenuto importanti risultati nel 2017, l'anno della svolta nella carriera di entrambi. Non è certo un caso che la stella della Disney sia stata definita 'Donna dell'anno' dalla rivista Billboard, complice anche il trapianto di rene al quale si è sottoposta durante l'estate. Per Justin Bieber, invece, il 2017 è stato l'anno della conclusione anticipata del suo Puropose Tour (con tanto di polemiche da parte dei fan) ma anche dei record ottenuti grazie al singolo Despacito Remix. La collaborazione con Luis Fonsi, nata durante la tappa in Portorico del tour, può essere considerata più che prolifica per entrambi.

Justin Bieber e i record grazie a Despacito Remix

Se la versione classica di Despacito ha sbaragliato la concorrenza durante l'estate diventando la canzone più scaricatasu Youtube nella storia della musica, la versione remix nella quale Justin Bieber duetta con Luis Fonsi si è aggiudicata altri due importanti record: il primo di essi riguarda la permanenza nella classifica americana Billboard Hot 100. Despacito ha infatti conquistato il titolo di hit con il maggior numero di settimane al primo posto di questa importantissima chart. Il successo dello scorso anno, inoltre, è stato il brano più venduto dal punto di vista digitale, raggiungendo il vertice di Spotify. Ben più staccati gli altri singoli del cantante canadese che ha faticato a ripetere lo stesso successo di Despacito: 2U si è piazzato al 49° posto, Let Me Love You al 51° mentre a I'm The One, che in America ha ottenuto ottimi piazzamenti (restando a lungo alla numero 1 in classifica) a livello internazionale si è fermato al 61° posto.

© Riproduzione Riservata.