Concerto Eminem / Revival Tour in Italia, vendita e prezzi biglietti Ticketone e Ticketmaster

Il Revival Tour di Eminem farà tappa in Italia e i biglietti dell'unica data italiana del 7 luglio 2018 e la prevedendita inizia ieri adesso lascerà spazio alla vendita dal 2 febbraio

01 febbraio 2018 Hedda Hopper

Eminem

L'annuncio dell'arrivo di Eminem in Italia ha sicuramente messo in crisi i fan che adesso dovranno cercare di accaparrarsi i biglietti dell'unica data italiana prevista il 7 luglio all'Area Expo - Experience di Milano. Le prevendite sono già iniziate ieri ma le vendite generali inizieranno da domani, venerdì 2 febbraio, a partire dalle ore 10.00 sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Il rapper per la prima volta sarà in Italia dopo ben 21 anni dalla pubblicazione del suo primo album e a pochi mesi dall'uscita di Revival, il nuovo disco in vendita dallo scorso 15 dicembre e che è stato anticipato dal singolo Wal on Water in duetto con Beyoncè. I fan si sono già mobilitati per riuscire ad acquistare i biglietti disponibili soprattutto alla luce delle polemiche delle scorse settimane e il rischio che i bagarini possano metterci subito le mani.

I PREZZI DEI BIGLIETTI E LA VENDITA GENERALE

I biglietti saranno disponibili sui circuiti ufficiali dalle 10.00 del mattino al costo di 65 euro per il posto unico, 80 euro per posto PIT e a 192 euro per che include il biglietto PIT e l'ingresso ad una sala riservata con i servizi, check-in riservato, free drink e pass laminato del tour. Questi prezzi non comprendono i diritti di prevendita che sono da aggiungere ai costi dei biglietti indicati. La prevendita dei biglietti in data 31 gennaio, a partire dalle ore 10. Al momento non si sa ancora se questa sarà l'unica data o, in base alla vendita dei biglietti, si possa ottenere anche una seconda serata sempre a Milano.

