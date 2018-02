Justin Bieber/ Stabilisce un nuovo record di streams su Spotify: ecco di cosa si tratta

Justin Bieber ha stabilito un nuovo record, superando per la terza volta il miliardo di streams su Spotify. La storia con Selena Gomez prosegue ma qualcosa è cambiato...

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Non ha vinto un Grammy Award con la sua mega hit Despacito (remix) ma Justin Bieber può comunque rallegrarsi con una serie incredibili di record, che lo rendono uno dei cantanti più ascoltati di sempre. Nonostante la canzone di maggiore successo del 2017 sia stata messa in secondo piano durante l'ambita cerimonia di premiazione, il numero di streams su Spotify parla chiaro e porta l'artista canadese direttamente nell'Olimpo della sua musica. Il pezzo, nel quale duetta in compagnia di Luis Fonsi e che ha ottenuto il maggior numero di settimane di permanenza nella classifica Billboard Hot 100, ha infatti superato quota un miliardo di streams su Spotify. Un risultato incredibile ma che non è il solo nella carriera di Bieber. È lui, infatti, l'unico artista al mondo ad avere ben tre canzoni sopra un miliardo di views su Spotify: oltre a Despacito nella versione remix, infatti, anche Sorry e Love Yourself hanno ottenuto lo stesso risultato.

Justin Bieber: ecco cos'è cambiato con Selena Gomez

Le voci di una possibile crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez negli ultimi giorni si fanno insistenti anche se la tesi appare poco veritiera. Nonostante la coppia faccia molta attenzione a farsi fotografare insieme, sembra che ciò sia dettato più che altro dal maggiore desiderio di privacy, necessario per evitare nuovi rimproveri dalla madre di lei. Secondo quanto riporta una fonte vicina alla coppia a E!News, "Justin e Selena sono sempre più uniti perché questa volta tutto è diverso tra loro. Justin si sta comportando come un vero gentiluomo e le sta dimostrando quanto ci tiene a lei. È più aperto ai suoi sentimenti mostrando la sua nuova maturità. (...) Sono entrambi molto impegnati in questo periodo e costretti a viaggiare ma si sentono costantemente e hanno lunghe conversazioni su FaceTime". La fonte prosegue la sua intervista tranquillizzando definitivamente i fan: "Stanno ancora insieme e parlano per tutto il tempo anche quando sono lontani

© Riproduzione Riservata.