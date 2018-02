La "vecchia che balla" dello Stato Sociale/ Video, c'era già in un clip dei Coldplay (Sanremo 2018)

10 febbraio 2018 Paolo Vites

Paddy Jones, la ballerina dello Stato Sociale

Archiviato (ma con ancora tante polemiche aperte) il caso del presunto autoplagio nel ritornello del brano presentato da Meta e Moro, ecco che potrebbe spuntare un nuovo caso. No, nessun plagio di canzone, niente a che vedere con il concorso, niente di imputabile. Solo la scarsità di idee originali degli italiani. Lo Stato Sciale, seppur con una canzone assai brutta, si sta lentamente avvicinando al podio del vincitore, gettonatissimi non solo dai siti di scommesse che appunto li danno vincenti, ma anche grazie all'apprezzamento di critica e spettatori. In qualche modo la loro banale filastrocca dove ci si prende in giro a mo' di Elio e le storie tese, sembra che stia piacendo. Certo, visto che si tratta di un concorso televisivo, l'occhio vuole gran parte del merito. Ascoltata per radio Una vita in vacanza, uno cambierebbe subito stazione. Loro hanno invece messo su uno spettacolino per colpire i telespettatori: verso la fine del pezzo, quando cantano "Una vecchia che balla, niente di nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e che canta" appare sul palco una signora parecchio "vecchia" che balla benissimo con acrobazie spettacolari con un ballerino.



Tutti in piedi ad applaudire Paddy Jones, 83 anni, vero nome Sarah Patricia Jones, inglese, detentrice del Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica. E fin qui tutto bene. Il problema è che ci avevano pensato già i Coldplay nel lontano 2005 in un video evidentemente dimenticato da tutti, ma non dal giornale online Spettakolo che ha dato la notizia, quello del brano The Hardest Play. Verso la fine canzone appare una signora altrettanto anziana e altrettanto brava (ma vestita in modo a dir poco succinto, cosa che Rai 1 ancor oggi rete principe della Rai 1 dalla forte impronta "democristiana" non avrebbe mai permesso) che si mette a fare danza acrobatica con un aiutante ballerino come quello che accompagna Paddy Jones. Nessuna accusa, ma il solito refrain: ma gli italiani avranno mai una idea originale?





