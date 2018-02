Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018/ Video, l'intervista esclusiva: "Voglio fare il ballerino!"

Un ex professore di matematica che si dà alla grammatica: Lorenzo Baglioni farà un cd di canzoni didattiche dopo questa sfortunata esperienza sanremese

10 febbraio 2018 Angelo Oliva

Lorenzo Baglioni, dopo Sanremo 2018

"Un cognome importante, ma io sono il Baglioni finto: così esordisce l'ex professore di matematica Lorenzo Baglioni in gara con le Nuove Propste il cui pezzo però forse troppo "didattico" non ha avuto fortuna. Fallisce dunque l'operazione "nuovo Gabbani", ma Lorenzo ha già in cantiere un programma didattico su Sky 1 in cui con le sue canzoni farà lezione di grammatica. Ma che ci azzecca la grammatica con la matematica? Dalla matematica ai congiuntivi: "Non sono un esperto di grammatica ma sono appassionato della nostra meravigliosa lingua italiana per cui ho voluto dare un ripasso a questo verbo che anche io baglio spesso" dice.

E dopo aver fatto il professore e adesso il cantante, resta ancora qualche sogno nel cassetto? "Vorrei fare il ballerino ma sono il classico pezzo di legno." A proposito del festival dice che è stata davvero una bella esperienza: "E' un festival ai passi con i tempi" dice.





© Riproduzione Riservata.