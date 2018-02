Pagelle Finale Sanremo 2018/ Voti di cantanti e vincitore in diretta live: i Top e i Flop dell'ultima serata

Pagelle Sanremo 2018, i voti della Finale del Festival: ultima serata, i giudizi sui cantanti, i conduttori, gli ospiti e le performance di tutta la kermesse sanremese

10 febbraio 2018 Walter Muto

Pagelle Festival di Sanremo 2018, ultima serata: la Finale

Max Gazzè - La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno - Uno dei migliori arrangiamenti per una canzone che tende all’epico. Vola alto, poetico il testo, bella la storia narrata, eppure non mi colpisce fino in fondo. Voto: 6,5

Annalisa - Il mondo prima di te – Annalisa canta con una naturalezza incredibile, senza indulgere troppo in virtuosismi, ma con una intonazione perfetta. Il tema della canzone è forse un po’ scontato, ma il groove c’è e lei ci sta sopra da grande interprete qual è. Voto: 9

Renzo Rubino - Custodire – Non so bene come esprimermi per non essere offensivo. Inciso rubato palesemente da ‘Ma l’amore no’, mondo peraltro a cui Rubino si ispira. Performance vocale imbarazzante, sbracata e stonata, niente che a me piaccia. Voto: 4 ed è già molto

Laura Pausini – Non è detto – Vocalmente la Pausini non mi pare a posto, ma soprattutto il brano a me è risultato abbastanza noioso. Voto: 5,5

Laura Pausini – Claudio Baglioni – Avrai – Voto separato alla canzone 9,5 per non dare 10. Voto separato a Geoff Westley al piano e all’arrangiamento 10 perché non si può dare 11. Baglioni in grande spolvero, la Pausini si difende da grande artista quale è. Voto: 7

Laura Pausini – Come se non fosse stato mai amore – Si interrompe in un paio di momenti la trasmissione e di conseguenza la continuità di un grande classico dell’artista. Laura esce, fa cantare il pubblico, butta un po’ in caciare e salva una condizione vocale certamente non splendida. Voto: 6,5

Elio e le storie tese - Arrivedorci – Come mai anche stasera i Neri per caso? Forse per salvare un brano inutilmente complesso, pieno di citazioni da molti mondi, ma che non mi convince. Ci stanno Bach, i Genesis, i Queen, ma a che pro? Insultatemi pure, ma Voto: 5

Ron - Almeno Pensami – La canzone c’è, anche se molti dimenticano che Dalla ha scritto anche qualche canzone bruttarella. La voce è la sua, Ron ha questa pasta e questa intenzione. Avendola sentita anche con Alice, un pochino la si rimpiange. Però artista di razza e pezzo altrettanto. Un dato: canzone davanti alla quale tutti quelli con cui sto guardando il Festival sono stati in silenzio assoluto. Voto: 8

Luca Barbarossa - Passame er sale – Onesto tributo al ‘maestro’ Lando Fiorini, recentemente scomparso, canzone un po’ datata, di rappresentanza di un certo genere, buon arrangiamento, interprete pienamente nelle sue corde. Voto: 7

Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto – Vince alla grande il confronto con gli altri due Pooh, un rock retro, possente che tutto sommato l’artista regge vocalmente. Voto: 6,5

The Kolors - Frida (Mai, mai, mai) – Pezzo dal suono furbo, occhieggiante all’ambiente internazionale, a quel pop semi-acustico e possente. Voce e convinzione. Sono costretto ad ammettere che il pezzo c’è. Uno dei ‘napoli-sound’ di oggi. Voto: 7,5

Ultimo – Il ballo delle incertezze – Si esibisce per primo il vincitore delle nuove proposte e emozione o cosa, canna clamorosamente l’attacco della seconda strofa, e da lì in poi sbraca non poco. Stasera Voto: 5 di generosità

Le pagelle della serata FINALE del Festival di Sanremo 2018

A cura di Walter Muto per quanto riguarda la parte musicale, le pagelle delle esibizioni della serata conclusiva del Festival di Sanremo per la direzione artistica di Claudio Baglioni. Durante la giornata il post sarà aggiornato con commenti e valutazione di aspetti legati all'evento, mentre in diretta saranno valutati tutti gli artisti in gara. Oggi scopriremo il vincitore e gli artisti metteranno i campo tutto loro stessi

