Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta live: i Top e i Flop della serata duetti (quarta)

Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati

10 febbraio 2018 Paolo Vites

Pagelle Festival di Sanremo 2018, quarta serata

MAX GAZZE’ RITA MARCOTULLI ROBERTO GATTO - La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno - Con un pianoforte come quello di Rita Marcotullo qualunque pezzo diventerebbe bello. E anche Gazzè questa sera si impegna evitando stonature (insomma… il ritornello proprio non gli riesce) e valorizzando questa ballatona dai sapori popolari. Voto: 6

DECIBEL MIDGE URE – Lettera dal Duca - Ruggeri e soci calano l’asso con l’ex Ultravox nonché coideatore del Live Aid, Midge Ure. Nonostante la figuraccia dei tecnici che non gli attaccano la chitarra, il brano dedicato a Bowie grazie a lui assume profondità e spessore glam. Voto: 6/7

GIANNA NANNINI CLAUDIO BAGLIONI – Amore bello - Con una canzone così qualunque cantante avrebbe avuto una carriera, Baglioni invece ne ha scritte dozzine. Chi dice che questo è il festival di Baglioni, rispondiamo: meno male. Amore bello è un capolavoro che chiunque a Sanremo stasera non si sogna nemmeno. La Nannini è totalmente dentro la disperazione di un amore che finisce, dentro una canzone che da ragazza evidentemente deve averla segnata, come tutti noi d’altro canto. E Baglioni è la classe pura. Il miglior duetto visto in questo Sanremo. Voto: 9

LO STATO SOCIALE CORO DELL’ANTONIANO PAOLO ROSSI – Una vita in vacanza - Inevitabile che Paolo Rossi imiti Enzo Jannacci come ha fatto per tutta la vita, piuttosto ci si chiede chi abbia autorizzato dei bambini di 5 anni a esibirsi in un tale contesto e con una tale canzone. Inevitabile che la doppia trovata scenografica e interpretativa dia molta più consistenza alla banale filastrocca. Con questa esibizione hanno ipotecato la vittoria. Voto: 6

GIANNA NANNINI – Fenomenale - Un solo vero disco rock in tutta la sua carriera, il bellissimo secondo album, poi più niente eppure continuano a presentarla come l’unica cantante rock italiana. Sicuramente non è rock questo noiosoelectro-pop che non ha neanche una linea melodica. Pensionamento, grazie. Voto: 5

RENZO RUBINO – SERENA ROSSI – Custodire - Un bravo autore Rubino, molto bravo e una bella voce, ricorda il primo Gino Paoli. E brava e molto, meglio di tante concorrenti in gara l’attrice Serena Rossi. Esecuzioni di classe, antica. Voto: 6/7

VIBRAZIONI – SKIN – Così sbagliato - Skin è una cantante rock vera, infatti no è italiana. Le Vibrazioni invece sì. Emerge l’enorme abisso fra chi se ne sa e chi no,anche se usando l’italiano come lingua fa un po’ ridere. Gli alti nel ritornello sono notevoli, ma la canzone rimane brutta come è stata fino a ieri. Voto: 5

NOEMI – PAOLA TURCI – Non smettere mai di cercarmi - Paola Turci è una delle migliori interpreti della canzone femminile italiana, e sin dall’attacco surclassa la voce da ranocchio sguaiato di Noemi che proprio non ce la fa. A proposito avrà poi conciliato con il poliziotto che l’ha denunciata per averlo mandato a quel paese per aver voluto passare a tutti i costi da un passaggio vietato? Voto: 5.

MARIO BIONDI ANA CAROLINA DANIEL JOBIM – Rivederti - Si porta due pezzi da novanta Mario Biondi per cercare di rimediare le magre figure fatte fino a oggi con la brutta imitazione di Fred Bongusto. Loro infatti sono magici, splendidi, un altro mondo: Biondi è una sorta di Barry White che affossa la canzone che invece i due ospiti fanno di tutto per rendere accettabile. Voto: 5/6

ANNALISA – MICHELE BRAVI – Il mondo prima di te - La brava Annalisa si presenta con il vincitore di X Factor 7. Michele Bravi non ha alcun spessore artistico, Annalisa ha invece qualità da vendere e questo duetto non aggiunge nulla, anzi non vediamo l’ora di risentirla da sola. Voto: 6,5

ULTIMO – Il ballo delle incertezze - Ancora scuola Amici. Attacco pseudo melodrammatico, voce senza colore, solo noia e immaturità. Incedere electro pop vecchio e strasentito. Aperture vocali nel ritornello fastidiose. Non sa cantare. Ultimo di nome di spessore artistico. Voto: 4

GIULIA CASIERI – Come stai - Ci era piaciuta nella prima esibizione, ci piace ancora con questo brano pop funk un po’ rappato. La ragazza ha consistenza che potrà solo migliorare: voce cattiva, sexy, in una parola black. Basta non faccia la fine di Giorgia. Voto: 6,5

IL MAGO – Mudimbi - Rapper de’ noiartri, e dire che gli autori di questa cosa ridicola sono una mezza dozzina circa. Perché è stato ammesso a Sanremo? Perché fa politically correct avere almeno un paio di ragazzi di colore? Testo inascoltabile, ritornello vagamente vintage, pezzo inutile. Voto: 5

EVA – Cosa ti salverà - La voce è bella, non si discute, roca e sensuale, peccato che il brano musicalmente non sia niente di che, ma si fa ascoltare. Voto: 5/6

LORENZO BAGLIONI – Il congiuntivo - Non fa ridere, non fa ridere: non si può prendere un tormentone così ricco di spunti come l’ignoranza della grammatica italiana, tra l’altro con tutti gli spunti che l’onorevole Di Maio ci dà e mettergli su una musica pseudo gospel-impegnata, ma anche senza spunti emotivi. Gabbani altra classe. Voto: 5

ALICE CAIOLI – Specchi rotti - Un look sexy-nude-vedo tutto-ma –anche-no Alice Caioli appartiene anche lei alla scuola di Amici, canzoni di plastica che vogliono esprimere sentimento purtroppo inesistente. Melodia noiosa in chiave pop, inutili vocalizzi, un brano come mille altri. Umiltà da esordiente inesistenti, queste cantanti sono gie all’inizio carriera. Voto: 5

Baglioni, Hunzinker, Favino - Inizio peggiore non potevamo pensarlo neanche nei nostri incubi peggiori. Almeno avessero chiamato lei la bravissima cantante delle sigle dei cartoni animati, invece no fanno loro i rocker con una interpretazione patetica, specie la Hutzinker che non ha mai visto un basso in vita sua. E oi che senso ha? Farci ridere? Ci fanno piangere quando vogliono strafare. Voto: 4

Le pagelle della serata duetti del Festival di Sanremo 2018

A cura di Paolo Vites per quanto riguarda la parte musicale, le pagelle delle esibizioni della serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo per la direzione artistica di Claudio Baglioni. Durante la giornata il post sarà aggiornato con commenti e valutazione di aspetti legati all'evento, mentre in diretta saranno valutati tutti gli artisti in gara. I parametri sono legati alla canzone e alla performance.

