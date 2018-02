Annalisa a Sanremo 2018/ Video, l'intervista esclusiva alla 3° classificata: Voglio andare a scoprire il mondo

Annalisa terza classificata in questa edizione del festival di Sanremo: la speranza di un ritorno della canzone femminile a sonorità più delicate e meno urlate. ANGELO OLIVA

11 febbraio 2018 Angelo Oliva

Annalisa, Sanremo 2018

ANNALISA DAL FESTIVAL DI SANREMO 2018. Fresca e spumeggiante anche di persona come si presenta sul palco, Annalisa era già molto apprezzata prima dell'inizio del festival nel senso che si era sicuri avrebbe fatto buona figura. Così è stato, la sua canzone "Il mondo prima di te" sta piacendo e piace la sua voce, che si modella bene con un brano di pop leggero come nel suo repertorio. Non sappiamo a che punto della classifica si piazzerà, comunque il suo passaggio a Sanremo lascia il segno e la speranza per un futuro della canzone femminile italiana più delicata e profonda di quanto le note "urlatrici" uscite da Amici hanno impresso da anni come unica modalità espressiva.

Dopo Sanremo in cui si è classificata terza, Annalisa sarà impegnata come dice in questa video intervista in un tour nei club, ma non solo, visto che a Milano si esibirà addirittura all'Alcatraz, segno del seguito di pubblico che ha. Una canzone al sua che, come dice lei, significa il cambiamento di sguardo e di prospettive che una persona ha quando nella vita avviene un incontro: cambia la percezione della realtà e viene voglia di avventurarsi nel mondo a scoprire cosa c'è.





