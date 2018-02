METALLICA, CONCERTO A TORINO/ Video, omaggio a Vasco Rossi con “C’è chi dice no”. La scaletta delle canzoni

Metallica, la band americana in concerto a Torino rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.

11 febbraio 2018 Valentina Gambino

Metallica, l'omaggio a Vasco

I Metallica rappresentano i veri metallari dal cuore di panna. In concerto al PalaAlpitour di Torino ieri sera, la storica band ha donato un euro per ogni biglietto venduto alla mensa dei poveri della parrocchia di Sant'Alfonso a Torino. Circa 15mila euro (anche se gli ultimi biglietti sono stati venduti nel corso della serata di ieri), che la band heavy metal americana ha voluto donare a un progetto di recupero dei tanti bisognosi che ogni giorno affollano la struttura di via Netro, nel cuore del Borgo Campidoglio. Questi soldi serviranno per acquistare attrezzature da giardinaggio ed offrire anche una piccola ricompensa a coloro che si occuperanno di pulire piazze e giardini del quartiere. "In occasione di ogni concerto i Metallica fanno una donazione alla città nella quale si esibiscono - racconta Claudio Cerrato, presidente della Circoscrizione 4 - e due settimane fa sono stato contattato per scegliere a quale progetto destinare questo dono. Abbiamo individuato la mensa di Sant'Alfonso che ogni giorno prepara fino a 120 pasti, oltre a una quarantina di sacchetti che le famiglie portano a casa. Con questo progetto, lavoriamo per reinserire alcuni di loro nel mondo del lavoro. Ringraziamo i Metallica per la loro generosità".

L’omaggio a Vasco Rossi

Anche i volontari di Sant'Alfonso hanno apprezzato il gesto della storica band: “Non c'è bisogno di commenti - scrivono sulla pagina Facebook dell'oratorio - la solidarietà è un valore universale: proprio come il rock". La band poi, ha voluto anche omaggiare Vasco Rossi con una cover. Roba da non crederci. Il pezzo suonato è "C'è chi dice no" e il web è letteralmente impazzito per questo omaggio al rocker di Zocca. L'improbabile italiano ha comunque emozionato i fan accorsi per assistere alla prima delle tre date di Torino dello storico gruppo.

Ecco la scaletta del concerto e il video tributo a seguire:

“The Ecstasy of Gold”

“Hardwired”

“Atlas, Rise!”

“Seek & Destroy”

“Leper Messiah”

“Welcome Home (Sanitarium)”

“Now That We're Dead”

“Spit Out The Bone”

“For Whom the Bell Tolls”

“Halo on Fire”

“C’è chi dice no” di Vasco Rossi

“Blitzkieg”

“The Memory Remains”

“Moth Into Flame”

“Sad but True”

“One”

“Master of Puppets”

Bis:

“Orion”

“Nothing Else Matters”

“Enter Sandman”

