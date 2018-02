Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018/ Video, l'intervista esclusiva: dialogo sui dubbi della vita

Lasciati i Pooh, i Pooh si riformano nelle sembianze di Riccardo Fogli e Roby Facchinetti con un brano nello stile della loro vecchia band, ecco la video intervista esclusiva

11 febbraio 2018 Angelo Oliva

Facchinetti e Fogli a Sanremo 2018

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI DAL FESTIVAL DI SANREMO 2018. "Il tempo a volte è impietoso, se sei gentile con la vita, la vita ti dà, il tempo prima o poi ti restituisce il tempo" spiega Riccardo Fogli mentre Facchinetti aggiunge: "La canzone parla dei dubbi che molte volte la vita ti impone, gli amori, è il dialogo di due vecchi amici". Poco da dire, i due ex Pooh sono persone con una attenzione alla vita, sarà l'età, ma di cantanti capaci di riflettere in una canzone la vita ce ne sono pochi, anche a Sanremo.

I Pooh si dividono e si combattono sul palco di Sanremo. Tre su cinque, due in coppia, uno da solo, Red Canzian. Una bella lotta che però sembra che il pubblico almeno nella prima serata non abbia gradito relegandoli negli ultimi posti in classifica. Sembra quasi che i tre vogliano far rivivere per conto proprio la leggenda del gruppo chiusasi con 50 anni di carriera. Il brano presentato da Facchinetti e Fogli è stato giudicato poi da alcuni come troppo simile a Uomini soli, il brano con cui nel 1990 vinsero proprio il Festival di Sanremo. In realtà Il segreto del tempo è sì un brano classico nello stile del gruppo (e cosa avrebbero dovuto fare?) ma è comunque una bella canzone dal testo molto pregnante, dove la malinconia del tempo che passa è sottolineata in modo delicato.

Tra l'altro il brano non è scritto da loro ma da Pacifico. Così ha commentato Facchinetti: "Ha fatto un testo molto bello. Ha un modo di esprimersi attraverso la poesia straordinario. C'è questo dialogo tra due amici sulla vita, due persone che hanno vissuto e condiviso molto, anche a livello professionale, accumulando esperienze". Mentre Riccardo Fogli ha detto: "C'è l'amicizia anche gli amici che non ci sono più, e il ricordo di qualche donna importante della nostra vita che non abbiamo mai dimenticato".

