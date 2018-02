SANREMO 2018, META E MORO HANNO VINTO LA FINALE/ Video: da favoriti a quasi squalificati, e Claudio Baglioni..

Alla fine, dopo essere stati accusati di aver usato una parte di una canzone già edita, ma non di plagio, hanno vinto proprio loro, Ermal Metal e Fabrizio Moro.

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Super favoriti ancora prima del loro debutto al Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono riusciti a registrare la vittoria nella 68esima edizione della manifestazione canora, grazie al loro brano Non mi avete fatto niente. I bookmaker maggiori hanno sempre contato sulla loro supremazia rispetto agli altri concorrenti in gara, posizione di vantaggio che tuttavia ha subito un 'piccolo' intoppo. Nel corso della terza serata, Meta e Moro hanno infatti rischiato l'espulsione dalla gara per via di una frase contenuta nel testo della loro canzone e scritta dallo stesso autore Andrea Febo, dal titolo Silenzio. I due artisti non hanno mai nascosto di aver sfruttato una frase presente in un testo precedente e di aver ideato il brano completo proprio a partire da questa. Nonostante non si siano mai nascosti e che abbiano fatto tutto alla luce del sole, sui social è scoppiato lo scandalo plagio e si è discusso a lungo della possibilità che non potessero proseguire il percorso. Renzo Rubino era già stato contattato dalla produzione di Sanremo 2018, quando Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno ricevuto il 'condono' per la loro scelta. In realtà agli occhi di molti fan ed esperti, sottolinea Radio Deejay, si è trattata di un'accusa ingiusta per i due cantautori, che hanno ampiamente dimostrato la loro bravura in tanti anni di successi.

VINCITORI ED ESITO CHE NON STUPISCE

Ed alla fine sono diventati proprio loro i vincitori di Sanremo 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Un esito che non stupisce gli appassionati dei due artisti e della kermesse, data la loro ben nota posizione di vantaggio. In realtà alcuni ammiratori hanno temuto il peggio nella fase centrale del Festival, dato che Lo Stato Sociale è riuscito a superare ogni aspettativa con la sua Una vita in vacanza. Il dubbio manifestato sui social era che si ripetesse quanto avvenuto nella scorsa edizione della manifestazione, quando Stefano Gabbani ha vinto con la sua Occidentali's Karma riuscendo a battere proprio Ermal Meta, arrivato terzo subito dopo Fiorella Mannoia. Alla luce del verdetto finale, sembra che il rischio non fosse poi così assurdo, visto che Lo Stato Sociale è riuscito a conquistare il secondo posto in classifica, battendo Annalisa. A Meta e Moro invece è stato assegnato anche il premio Tim per le view ottenute dal loro brano subito dopo la presentazione a Sanremo 2018. Come ha sottolineato Moro durante la ricezione del riconoscimento, si tratta della conferma di tutto l'affetto ricevuto dai fan durante i giorni del Festival, un amore in grado di travolgere i due artisti.

DAL BATACLAN AGLI ALTRI ATTENTATI CONTRO LA MUSICA

Della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, e soprattutto del loro percorso, non si ricorderà solo la possibilità che i due artisti venissero espulsi per plagio. Rimarrà nella memoria la serata dei duetti, in cui i due concorrenti hanno scelto di unirsi a Simone Cristicchi. Cantautore di successo e in grado di unire la musica al teatro, l'amico Cristicchi ha permesso al brano Non mi avete fatto niente di ampliare e rafforzare il proprio messaggio. L'incipit della performance è stato affidato proprio al cantautore, che ha deciso di lasciare il testimone ad Antoine Leiris. Si tratta del marito di una delle vittime cadute durante la strage del Bataclan, una lettera firmata di notevole bellezza che l'artista ha voluto condividere ancora una volta con il pubblico. Il testo di Meta e Moro ruota infatti al concetto della guerra ed all'eternità della vita, in grado di rimanere intatta anche di fronte alla morte. Significative le parole di Leiris, che ha deciso di non odiare chi gli ha strappato la moglie dalle braccia e di adottare la strada dell'indifferenza. L'unica in grado di contrastare quella paura che i terroristi vogliono scatenare nel popolo mondiale grazie ai loro suicidi e omicidi. La scelta di Meta e Moro di scrivere la loro Non mi avete fatto niente deriva del resto dai messaggi ricevuti dai fan in seguito alla strage del Bataclan di Parigi e di Manchester, durante il concerto di Ariana Grande. Eventi che hanno spinto molti a chiedersi se i live di vari artisti si sarebbero potuti trasformare in carneficina, un appello a cui molti nomi dello spettacolo internazionale hanno voluto rispondere con forza, invitando i fan a non avere paura.

