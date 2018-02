Jovanotti, Concerto Milano/ L'artista si fa in 12 per Oh Vita: la probabile scaletta (oggi 12 Febbraio 2018)

Jovanotti, concerto al Forum di Assago: per il tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a Milano, dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta.

12 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Jovanotti

E’ tutto pronto per il mega tour messo su da Jovanotti per festeggiare i suoi trent’anni di carriera. Tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Oh vita”, Jovanotti ha deciso di regalare al proprio pubblico un tour memorabile in cui non mancheranno i grandi musicisti, in primis l’immancabile basso di Saturnino, scenografie spettacolari ed effetti speciali. Jovanotti e il suo staff stanno mettendo su il tour da mese. Dopo intense settimane di prove, il giorno del debutto è arrivato. Oggi, lunedì 12 febbraio, Jovanotti darà vita al Oh Vita tour con il primo di dodici spettacoli che terrà al Forum di Assago. Per il pubblico di Milano si tratta di un’occasione unica per lanciarsi nel meraviglioso mondo di Jovanotti che suonerà al Forum fino al 28 febbraio. In particolare, le date sono: 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 e 28 febbraio. Dopo Milano, Jovanotti suonerà a Rimini, Firenze, Roma, Verona, Bologna, Acireale, Eboli, Padovae così via fino alle date europee di Bruxelles, Vienna, Zurigo e Londra.

NESSUN TOUR NEGLI STADI

Dopo mesi di prova, Jovanotti non vede l’ora di salire sul palco per regalare ai propri fans uno show unico. Dopo la prova generale di Rimini, Jovanotti ha scritto un messaggio ai suoi fans spiegando che le date già annunciate saranno le uniche. Diversamente dai precedenti tour, quello di Ohi Vita non approderà negli stadi. Il tour che parte questa sera a Milano è stato studiato per essere suonato nei palasport dove lo spettacolo sarà assicurato. “Il tour sta per partire, è l’unica cosa che faccio quest’anno, un concerto alla volta sempre come se fosse l’unico. Suoneremo nei palasport fino a fine giugno, non ci saranno gli stadi quest’estate”, ha scritto sui social l’artista, amatissimo dai fans e apprezzato anche dalla critica. “Dopo tutti questi mesi di preparazione adesso davvero non vedo l’ora di mettere in mare questa barca e di svelarla a voi, per farvi impazzire, e impazzire pure io nel palazzi dello sport pieni di amici. Sarà una festa, e non lo dico a caso, aspettatevi di venire a vivere un mondo, e non vi dico altro, sono pazzo di questo show", ha aggiunto. I fans hanno giàrisposto presente: sono davvero tante, infatti, le date, non solo milanesi, già sold out.

LA PROBABILE SCALETTA

Quali brani suonerà Jovanotti nell’Oh vita tour? Probabilmente, ai brani suonati lo scorso anno a Milano, Jovanotti aggiungerà almeno 7 brani del nuovo album. Ecco la probabile scaletta: E non hai ancora visto niente, Sabato, Tensione / Coraggio / Wanna be starting something, L’ombelico del mondo, Ragazza magica, Un raggio di sole, A te, Libera, Terra degli uomini, Gli immortali, Lorenzo acoustic, Gente della notte, Dove ho visto te, L’alba, Una tribù che balla, Musica… etc… etc…, È la scienza bellezza, L’estate addosso. Pieno di vita, Mi fido di te, Il più grande spettacolo dopo il big bang, Bella, Tutto acceso, Penso positivo, Ragazzo fortunato, Ti porto via con me.

