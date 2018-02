JOVANOTTI/ Concerto a Milano, 13 febbraio: la scaletta di “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”

Questa sera, martedì 13 febbraio, Lorenzo "Jovanotti" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”.

13 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Jovanotti (Facebook)

Ieri sera ha preso il via dal Forum di Assago il “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”, il nuovo tour di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini. Dopo la prima tappa di lunedì 12 marzo, Jovanotti si esibirà per altre 11 sere a Milano (fino al 28, saltando alcune serate), un vero record. La prima data milanese è stata annunciata da una ironica locandina che copia quelle della Prima della Scala, con stemmi e caratteri presi dal tempio della lirica: i nomi di Jovanotti e della band scritti come fossero i protagonisti di un'opera (Clicca qui per vedere la locandina). Questa sera, martedì 13 febbraio, Jovanotti torna sul palco del Forum di Assago con la seconda data del suo tour, in scaletta - secondo quanto proposto per la prima serata - 28 canzoni. Si inizia con “Ti porto via con me”, “Le canzoni” (tratto dall’ultimo disco “Oh, Vita!”), “Penso positivo”, “In Italia”, “Oh, vita!”, “Sbam!”, “Gli immortali”, “MI fido di te”, “Sbagliato”, “Baciami ancora”, “Chiaro di luna” e “Fame”. Si passa poi al DJ set: “Attaccami la spina”, “Non mi annoio”, “Muoviti”, “Una tribù che balla” e “Tanto3”. La seconda parte è dedica ai grandi successi: “L’ombelico del mondo”, “A te”, “Ti sposerò”, “Ragazza magica”, “L’estate addosso”, “Tutto l’amore che ho”, “Safari”, “Tensione evolutiva”, “Sabato”, “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, “Ciao mamma”, “Ragazzo fortunato”, “Le tasche piene di sassi”, “Mezzogiorno” e “Viva la libertà” (tratto dall’ultimo disco “Oh, Vita!”).

ENTUSIAMO SUI SOCIAL

Grande entusiasmo sui social per il primo concerto di Jovanotti al Forum di Assago: “Lorenzo pensa positivo. Forum entusiasta. ?#Lorenzo? ?#jovanotti? ?#LorenzoLive2018?”, ha scritto Paolo Giordano su Twitter. E ancora: ““?#LorenzoLive2018? apre le porte ai sognatori, nulla è sbagliato con ?@lorenzojova? e ?@Saturnino69? ... una serata tra amici con 28 poesie in musica! QUi e ORA al Forum di Assago per il debutto del tour di ?#jovanotti?. Noi qui siamo una bella banda!”, ha aggiunto Fabrizio Basso?. Tra il pubblico anche il wedding planner Enzo Miccio: “Pronto per ballare con Jovanotti ?#jovanotti? ?#lorenzolive2018? ?#radioitaliajova?”. I fan di Jovanotti non sono rimasti delusi: “?@lorenzojova? grazie per l’emozione di ieri.. ?#lorenzolive2018? è tanta roba! Palco e luci fenomenale!”, “Questo uomo è una forza della natura ?#jovanotti? ?#jova2018?” e “?#LorenzoLive2018? grazie tutto in un video emozione gioia festa! Grazie ?@lorenzojova? ?@Saturnino69? siete il top ci voleva questa botta di adrenalina”, sono alcuni dei tweet.

