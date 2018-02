JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Avvistati insieme ad un concerto: baci e carezze per la coppia (foto)

Justin Bieber e Selena Gomez sono stati avvistati insieme ad un concerto a Los Angeles. E dopo la musica, per loro solo baci e carezze in strada: ecco le foto...

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Dopo alcune settimane di silenzio, Justin Bieber e Selena Gomez hanno ripreso a dare notizie di sè per la grande gioia di paparazzi e dei loro tantissimi fan. La coppia negli ultimi giorni è stata avvisata spesso a Los Angeles, anche in atteggiamenti inequivocabili. Dopo la presenza ad una cerimonia della Hillsong Church, dove si sono presentati a bordo della stessa auto, i due artisti sono stati fotografati mentre passeggiavano insieme o ad una partita di hockey di lui. Ma è soprattutto ad un concerto che moltissimi li hanno visti comportarsi come due fidanzatini qualunque. L'evento in questione è il concerto che i Rex Orange County hanno tenuto a Los Angeles, al quale Justin e Selena hanno partecipato confondendosi tra la folla.

Justin Bieber e Selena Gomez: baci e abbracci dopo il concerto

Le testimonianze della presenza di Justin Bieber e Selena Gomez ad un concerto a Los Angeles sono numerose. La coppia, al termine dell'esibizione, è stata sorpresa e fotografata per strada, intenta a scambiarsi baci ed effusioni (clicca qui per vedere la foto). A nulla è servito il tentativo di camuffarsi, i fan degli Jelena sono dei veri e propri investigatori da questo punto di vista! Oltre agli scatti rubati in questo momento di intimità, gli Jelena hanno dato notizie di sé anche nell'aeroporto della metropoli nella quale soggiorno. A bordo di un'auto di lusso, sono arrivati direttamente in pista per poi trasferirsi con un volo privato in qualche località segreta. Già da qualche giorno, infatti, si era diffusa la notizia secondo la quale Justin avesse in serbo una sorpresa di San Valentino per la sua amata e a quanto pare i programmi sono stati rispettati anche se i luogo da loro scelto resta ancora top secret. Si parlava di un resort esclusivo nel quale la coppia avrebbe voluto rilassarsi lontano dai clamori, ma dovremo sicuramente attendere la news di qualche fan fortunato (e indiscreto) per saperne di più.

