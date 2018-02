JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia separata per San Valentino? Lei dovrà correre a New York ma...

Justin Bieber e Selena Gomez trascorreranno il giorno di San Valentino separatamente? Lei dovrà recarsi a New York per la settimana della moda, lui la seguirà?

Gli impegni di Justin Bieber e Selena Gomez per San Valentino 2018 sono oggetto di grande curiosità tra i loro tantissimi fan. La speranza che potessero trascorrere insieme il giorno degli innamorati era stata evidenziata da una loro fonte a E! News: secondo l'amico dei due cantanti, Justin avrebbe desiderato preparare una bella sorpresa alla sua amata, magari con un soggiorno in un resort extra lusso a qualche giorno da Los Angeles. Non sarebbe stato facile, però, far coincidere questi giorni di svago con i tanti impegni della stella Disney ed infatti sembra proprio che Selena non sia riuscirà a far felice il suo cantante. Proprio ieri ha dovuto recarsi a New York per mantenere il suo ruolo di testimonial di un famoso brand di abiti in occasione della Fashion Week. Un impegno assolutamente irrinunciabile, ma che Justin potrebbe avere deciso di assecondare.

Justin Bieber e Selena Gomez a New York?

Dopo alcune settimane di lontananza, Justin Bieber e Selena Gomez appaiono nuovamente insieme, fotografati in varie circostanze da fan e da paparazzi. Negli ultimi giorni sono stati avvistati ad un concerto a Los Angeles, alla Hillsong Church, ad una partita di hockey e più di recente, tranquillamente seduti a bordo piscina in un hotel della città californiana. Come due fidanzati qualunque, i due cantanti sono apparsi tranquilli e sereni in una semplice domenica di febbraio (clicca qui per vedere le loro immagini). Li attenderà poi una separazione di qualche giorno? È quanto sembra, dato che Selena dovrà recarsi a New York in occasione della settimana della moda. Ma tra i sostenitori degli Jelena sono in molti a pensare che Justin la seguirà anche nella Grande Mela, pronto a stupirla nel giorno di San Valentino (il primo dopo la loro sorprendente riappacificazione). Per ora, non ci sono conferme su questo colpo di scena: vi terremo informati!

