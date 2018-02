Eminem feat. Ed Sheeran / Video, “River”: il singolo del rapper contro San Valentino, ecco di cosa parla

Eminem e Ed Sheeran, il video di "River" rappresenta un perfetto spaccato di ciò che non occorre fare a San Valentino, ecco la clip ufficiale e alcune parti del testo tradotto.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

“River” il nuovo video shock di Eminem con Ed Sheeran

È uscito nel giorno di San Valentino ma non è romantico come potete immaginare. Di cosa stiamo parlando? Dell’ultimo video pubblicato da Eminem. “River” è il titolo del singolo, brano nato in collaborazione con Ed Sheeran. "Unhappy Valentine's day!", "Un infelice San Valentino", aveva augurato il rapper comunicando la sua uscita. Ed infatti la clip ufficiale, che dura quasi 7 minuti, parla sì d'amore ma... senza un lieto fine. La celebre canzone, certificata oro in Italia è una delle 19 canzoni che fanno parte dell’ultimo disco del rapper, pubblicato lo scorso dicembre. Ciò che viene raccontato non è affatto semplice e sembra più un cortometraggio che un progetto musicale. Il suo stile infatti è chiaramente documentaristico. Alle sue immagini girate in studio si avvicendano altre di filmati amatoriali, realizzati esclusivamente con l’ausilio del cellulare. Il video, la cui regia è di Rich Lee, che ha già diretto altri progetti musicali per Eminem, inizia con il rapper seduto in una stanza di fronte a una telecamera: "Cos'è per te l'amore?", gli chiedono.

Poi il video di “River” prende ufficialmente il via e racconta di come una relazione d’amore, possa distruggersi per colpa del ritorno dell’ex fidanzato di lei. Il ragazzo, interpretato da Eminem (ma nel video compare anche Ed Sheeran, in un ruolo non particolarmente chiaro), conosce dunque un'altra ragazza, ma anche con questa le cose non sembrano affatto andare per il verso giusto e i due finiscono per litigare quando lei scopre di aspettare un bambino. Il concept della storia è un vero triangolo amoroso che mette in risalto l’infelicità. In tutta questa tormentata storia, ogni tanto Ed Sheeran fa capolino. Dopo una veloce traduzione del brano, alcune parti non sono certamente delicate: “…Perché a lei piace il pericolo, psicopatico e tu non fotti nessun uomo, bella, anche se so che ha in mente qualche piano per accoltellarlo alle spalle coltello in mano, dice che la sua relazione è appesa ad un filo quindi si è fatta un giro sul web di recente, lui dice magari lei sarà la mia Gwen Stacy, è la sua ripicca verso il suo uomo e io so che sta usando per me cercare di fregarlo, ma non mi interessa…”, questo giusto per avere un’idea. Eccovi a seguire la clip del video ufficiale.

