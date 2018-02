Justin Bieber e Selena Gomez/ La fuga d'amore della coppia prima di San Valentino (foto)

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso insieme l'ultimo weekend per festeggiare in anticipo San Valentino. Poi lei è volata a New York a causa di altri impegni.

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber aveva promesso una sorpresa speciale per Selena Gomez in occasione della festa di San Valentino o, per meglio dire, qualche giorno prima di essa. Una fonte vicina alla coppia aveva rivelato che i due artisti si sarebbero recati in uno splendido resort a poche ore da Los Angeles e così è stato. La località prescelta da Bieber per il romantico regalo alla sua amata è stata Laguna Beach, come confermato anche dalle numerose foto che li ritraggo insieme, intenti a comportarsi come due semplici fidanzati. Precisa infatti un'altra fonte: "È stata una delle sue prime uscite in pubblico dopo il rehab. Stavano seduti vicino alla piscina e sembravano molto affettuosi fra di loro mentre si coccolavano e si baciavano. Lui era molto tenero e attento ...veramente un fidanzato dolce e premuroso" (clicca qui per vedere le foto).

La fuga d'amore di Justin Bieber e Selena Gomez

Selena Gomez e Justin Bieber non hanno potuto trascorrere insieme il giorno di San Valentino a causa degli impegni di lei, volata a New York in occasione della settimana della moda. Ma il cantante canadese ha deciso di anticipare di qualche giorno la festa degli innamorati, organizzando una romantica fuga d'amore nella settimana precedente al 14 febbraio. La coppia si è quindi diretta a Laguna Beach, località non lontana da Los Angeles, in un resort caro alla Gomez e nel quale lei in passato si era recata anche con il precedente fidanzato The Weeknd. Bieber ha voluto fare le cose per bene, dimostrando di essere un fidanzato molto affettuoso, come precisa una fonte a lui vicina: "Un autista li ha portati fino a Laguna Beach sabato pomeriggio. Hanno fatto una passeggiata sul sentiero di fronte al resort che si affaccia sull'oceano. Era una giornata nuvolosa e non hanno passato molto tempo fuori. Justin le mostrava la splendida vista". Parole che confermano il cambiamento dell'ex bad boy della musica internazionale, deciso a dimostrare di essere diventato una persona adulta e responsabile.

