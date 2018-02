U2 - PREVENDITA LIVE NATION / La band in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 16 ottobre: info biglietti

Gli U2 hanno aggiunto una nuova data al Mediolanum Forum di Assago, prevista per il 16 ottobre: ecco le info per l'acquisto dei biglietti su Live Nation e non solo.

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

U2 al Forum di Assago

Le prime date dei concerti degli U2 al Mediolanum Forum di Assago sono andate completamente sold - out in pochi minuti, motivo per cui la band ha deciso di dare una nuova possibilità ai loro fan italiani, ansiosi di poter assistere in prima persona al loro imperdibile tour europeo EXPERIENCE + INNOCENCE 2018. Dopo i grandi successi in prevendita relativi agli eventi dell'11, 12 e 15 ottobre 2018, i fan della band irlandese che non sono riusciti ad accapparrarsi un biglietto dovranno agire in fretta poter acquistare un ticket per il 16 dello stesso mese, ovvero nella data aggiunta in extremis. Ecco di seguito tutte le modalità per l'acquisto, a partire dal fan club ufficiale per poi passare al sito Live Nation, che avrà la possibilità di mettere a disposizione i biglietti un giorno in anticipo rispetto a ticketone.

U2, concerto 16 ottobre: come acquistare i biglietti

I biglietti per la nuova data degli U2 al Mediolanum Forum di Assago sono stati messi a disposizione ieri in anteprima per il fan club ufficiale su U2.com dalle 10.00 di mercoledì 14 febbraio fino alle 17.00 di oggi. Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it hanno invece la possibilità di accaparrarsi l'ambito ticket dalle ore 9.00 di oggi fino alle ore 17.00 dello stesso giorno, si tratterà di pochissime ore a disposizione che garantiranno loro un'opportunità imperdibile. Solo successivamente, ovvero dal 16 febbraio, partirà la prevendita ufficiale dei tagliandi rimasti sia su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it che in tutti i punti vendita autorizzati. Per quanto riguarda i costi dei biglietti, essi andranno dai 40,25 euro del quarto settore numerato con visione limitata ai 224,25 euro per il primo settore numerato. Il secondo settore sarà in vendita a 120,75 euro e il parterre in piedi a 86,25 euro. Il terzo settore è in prevendita al prezzo di 86,25 euro.

© Riproduzione Riservata.