ANNALISA / Esce oggi il suo nuovo album Bye Bye: "So esattamente quello che voglio fare"

Bye Bye, il nuovo album di Annalisa, esce oggi nei negozi di musica e nelle piattaforme digitali. Il lavoro segna la svolta della cantante senese: ecco la sua intervista a TgCom 24.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Annalisa

Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2018 grazie a 'Il mondo prima di te', arriva oggi nei negozi e nelle piattaforme digitali anche il nuovo album di Annalisa, intitolato 'Bye Bye'. Un titolo che non può certo essere considerato casuale e che rappresenta una svolta della cantautrice senese sia dal punto di suoni che del contenuto. Il suo 'arrivederci' va infatti considerato come il desiderio di cambiare, di andare avanti nella ricorsa verso la felicità. Un punto di vista che lei stessa conferma nell'intervista rilasciata a Tgcom 24, nella quale l'ex concorrente di Amici precisa di avere sentito un'energia nuova per la stesura di questo nuovo progetto: "Si va avanti, si cambia. Ci sono momenti in cui arrivi alla fine di un ciclo e hai bisogno di ripartire, senti che devi fare un salto nel buio. E questi sono momenti fantastici in cui scopri dentro di te un'energia nuova. Ed è quello che sto vivendo ora. Ma sicuramente dopo questo verranno altri cicli. Se non ti metti alla prova nei momenti in cui ti senti fermo e non sei felice, non ha senso".

Annalisa presenta il suo nuovo album 'Bye Bye'

Annalisa racconta i retroscena del suo nuovo album, oggi disponibile su negozi e piattaforme digitali (a poche ore dal lancio è già al primo posto su iTunes). Un progetto che racchiude le sue diverse anime, come dimostrato dalla stessa copertina nella quale appare un abito sexy accompagnato da una giacca in pelle: "Io sono un misto di cose e anche piena di contraddizioni. Le metto nelle mie canzoni e in tutto quello che faccio, ed è bello che sia così" (...) La copertina rappresenta tutto ciò. Non c'è solo il contrasto tra l'abito e la giacca, ma anche la voglia di partire e la consapevolezza che si tratta di una salita". Pur essendo una cantatrice, Annalisa ha deciso di affidarsi ad un grande professionista in grado di aiutarla a trovare la sua strada. È per questo che ha contattato il produttore Michele Canova, nella speranza di dare vita a nuove sperimentazioni: "Il risultato è che mi metto alla prova e magari mi diverto anche, ma dall'altro finisco con il non sapere quale sia la mia vera strada, quella in cui sono più forte. Lui doveva in qualche modo mettermi a fuoco. E così ha fatto."

