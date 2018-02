DECIBEL/ Video: esce oggi "L'Anticristo", le date del tour del gruppo di Enrico Ruggeri

Oggi, venerdì 16 febbraio, esce il nuovo album d’inediti dei DECIBEL, “L’ANTICRISTO”. Giovedì 22 febbraio, alle ore 18.00, la band incontra il pubblico

Qualche giorno prima di esibirsi sul palco dell’Ariston, Enrico Ruggeri è stato nominato docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per la cattedra di Storia della Musica del Dopoguerra. Oggi, venerdì 16 febbraio, esce il nuovo album d’inediti dei DECIBEL, “L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy). Il disco contiene il brano “LETTERA DAL DUCA”, con cui la band, a 38 anni di distanza dalla prima partecipazione, è tornata in gara nella sezione Campioni della 68° edizione del Festival di Sanremo.

Giovedì 22 febbraio, alle ore 18.00, la band incontrerà il pubblico a laFeltrinelli Libri e Musica di Piazza Piemonte a Milano.

A tal proposito la band afferma: «L'avventura di "Lettera dal Duca" non poteva che partire da Berlino, dove i Decibel sono approdati per girare il video della canzone, con la regia di Giacomo Triglia. I mitici Hansa Studios, a due passi dal punto nel quale passava il muro, dove David Bowie scrisse e registrò Heroes e le canzoni della "trilogia berlinese" sono stati il punto di partenza per un "corto" nel quale la band si muove nella parte est della città, tra vecchi fantasmi e nuove suggestioni.»

Nella copertina de “L’ANTICRISTO” Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri appaiono come tre manager in un futuro apocalittico: hanno gli occhi da rettile e l'aria di chi sta manovrando occultamente i destini dell'umanità.

“L’ANTICRISTO” è disponibile in versione CD e doppio LP.

Tracklist del disco in versione CD:

“Choral in E Min”, “L’Anticristo”, “Lettera dal Duca”, “Baby Jane”, “My Acid Queen”, “La Banca”, “La Città Fantasma”, “Sally Go Round”, “15 Minuti”, “Lo Sconosciuto”, “La Belle Epoque”, “Il Sacro Fuoco degli Dei”, “Buonanotte”.

Tracklist del disco in versione doppio LP:

LP1 (Side A) - “Choral in E Min”, “L’Anticristo”, “My Acid Queen”, “La Banca”

LP1 (Side B) - “Lettera dal Duca”, “Baby Jane”,“Sally Go Round”, “La Città Fantasma”

LP2 (Side A) - “Il Sacro Fuoco degli Dei”, “La Belle Epoque”, “15 Minuti”, “Lo Sconosciuto”

LP2 (Side B) - “Elephant Man”, “Londra”, “Buonanotte”

La versione doppio LP contiene le due bonus track “Londra” ed “Elephant Man”.

È disponibile anche, in esclusiva per Amazon.it, il vinile 7’’ 45 giri di “Lettera dal Duca”.

Il 13 aprile partirà il tour nei teatri per presentare il nuovo album. Di seguito il calendario in continuo aggiornamento:

13 aprile - Senigallia (An) - Teatro La Fenice

14 aprile - Torino - Teatro Colosseo

26 aprile - Pisa - Teatro Verdi

28 aprile – Sanremo (IM) – Casinò Roof

05 maggio - Vicenza - Teatro Comunale

15 maggio - Roma - Parco della Musica

20 maggio - Milano - Teatro Nazionale

Dopo la fortunata esperienza del 2017, con l'album Noblesse Oblige e il lungo tour i Decibel continuano a fare sul serio. Chi ha ascoltato le nuove canzoni giura che “L'ANTICRISTO” è un lavoro destinato a segnare il cammino del rock italiano, ammesso che Enrico e soci siano in qualche modo etichettabili in un genere preciso...

