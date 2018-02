Justin Bieber e Selena Gomez/ Ecco la prima dichiarazione d'amore ufficiale nel giorno degli innamorati

Justin Bieber ha ammesso per la prima volta con i paparazzi la sua storia d'amore con Selena Gomez. La coppia ha trascorso insieme il giorno di San Valentino.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Che Justin Bieber e Selena Gomez facciano coppia fissa fin dallo scorso autunno è fatto noto. I due cantanti sono stati fotografati insieme in varie occasioni, anche se si è trattato solo di immagini di paparazzi: da parte loro non c'è mai stato un post ufficiale nei loro seguitissimi social network né tanto meno interviste nelle quali hanno confermato il loro amore. Ciò che sappiamo è dovuto più che altro a fonti a loro vicine, che non si sono tirati indietro nel rilasciare dichiarazioni a tabloid e siti internet. In occasione del San Valentino però qualcosa è cambiato e per la prima volta Bieber ha ammesso di essere fidanzato con la bella attrice texana. Non si tratta di nulla di ecclatante, lo precisiamo fin d'ora ma va comunque visto come un passo in avanti in quello che può essere considerata l'ammissione pubblica di questo amore.

Justin Bieber e la confessione ai paparazzi

Justin Bieber è costantemente seguito da paparazzi che non perdono di vista tutti i suoi movimenti, soprattutto se al seguito c'è Selena Gomez. In occasione di un'uscita del cantante canadese (solo), uno di loro gli ha chiesto quali siano i suoi programmi per San Valentino e se essi coincidessero con quelli della sua fidanzata. E lui per la prima volta ha confermato, ammettendo di voler festeggiare insieme alla sua 'Valentine' (clicca qui per vedere il video della sua ammissione). Per quanto riguarda la festa del 14 febbraio, a differenza di ciò che sembrava in un primo momento, la coppia più chiacchierata del gossip americana ha trascorso la serata in un hotel di Los Angeles. Anche in questo caso i paparazzi erano al seguito e hanno testimoniato la romantica cena dei due artisti. Selena, che il 13 si trovava a New York per presenziare ad un evento nella settimana della moda, ha fatto ritorno a casa immediatamente, solo per restare al fianco del suo amato nel giorno di San Valentino.

© Riproduzione Riservata.