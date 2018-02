Ermal Meta cerca il bambino che suona la sua canzone/ Video, l’appello a Giuseppe: “Vieni al mio concerto!"

Ermal Meta, l'appello social per cercare il piccolo Giuseppe che canta accompagnato dalla chitarra, "Non mi avete fatto niente". Il catante albanese lo invita al Forum di Assago.

18 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ermal Meta trova il piccolo Giuseppe

Ermal Meta cerca Giuseppe e diffonde il suo appello tramite social network. "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago (che sarà il 28 aprile) a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva", ha scritto su Twitter e anche se Facebook. Nel video il piccolo canta accompagnato dalla chitarra "Non mi avete fatto niente", pezzo con la quale Ermal in coppia con Fabrizio Moro ha vinto la 68esima edizione del Festival di Sanremo. "Lo aspettiamo sul palco al Forum di Assago! Piccolo grande lupo Giuseppe", si legge su Facebook. Tra i commenti degli estimatori, in molti notano il bambino suonare una chitarra formato standard: "È difficile suonare su uno strumento poco maneggevole...bisogna avere grande intenzione, passione e abilità". Il video solo sul profilo di Ermal è stato visualizzato più di 700mila volte. Meta avrà trovato il giovane talento? Nel frattempo l’artista di origini albanesi, insieme a Moro è stato ospite ieri di una nuova puntata di C’è posta per te. Dopo la commovente storia di Giuseppe, Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono palesati nello studio di C’è posta per te, confidando le proprie emozioni.

Ermal Meta trova Giuseppe, l’appello web

“Ho ingoiato parecchie lacrime. Credo che questa storia diventerà una canzone per me” ha confidato Ermal. “Davanti all’amore siamo piccoli, siamo minuscoli” ha affermato il cantante riccioluto dopo aver ascoltato la storia di Giuseppe. Sulla vicenda, anche il collega Fabrizio Moro ha speso commoventi parole: “Ce la prendiamo per ogni cosa, parlando col vostro papà ho capito che spesso bisogna fermarsi a pensare e vivere le cose con più leggerezza”. Nel frattempo, la forza della musica di Ermal Meta è arrivata anche fino al TG, con un servizio in onda su Rai2 che riprende il desiderio dell'artista e l'invito a Giuseppe. Il brano è il più trasmesso dalle radio così come il suo disco, ai primi posti delle classifiche. "Qualche giorno fa ho visto in maniera causale questo video e canta in modo pazzesco... l'ho invitato pubblicamente!". Giuseppe è stato trovato dai giornalisti e vive a Squillace in Calabria e il piccolo racconta il perchè della scelta: "La canzone ha un significato bello, la musica è bella... mi piace!".

Prodigi della musica: un bambino con una chitarra è solo a un filo di distanza da una stella. E se la stella è @MetaErmal, per il bambino si aprono le porte del Forum di Assago!

(#Tg2 ore 20.30 del 17/02/2018) pic.twitter.com/YBCzFDefYl — Tg2 (@tg2rai) 17 febbraio 2018

