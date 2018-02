Fabrizio Moro / “Ho fatto uso di droghe, poi ho smesso perché avevo paura di morire!”

18 febbraio 2018 Valentina Gambino

Fabrizio Moro, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù in uscita lo scorso sabato, ha confessato di avere fatto uso di sostanze stupefacenti in passato. L’attuale vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 insieme ad Ermal Meta, con il brano dal titolo “Non mi avete fatto niente”, si è confidato a cuore aperto per un’intervista molto intima. L’uso di droghe ha preso il via quando lui era ancora molto giovane. Più volte in passato, aveva infatti rilasciato delle interviste mettendo in evidenza questo aspetto ma mai come adesso, ne aveva parlato in modo tanto diretto e chiaro. “Per anni ho abusato di alcol e droghe. Ho iniziato a 18 anni: con gli amici andavo in discoteca e prendevo pasticche, tipo l’ecstasy, per ‘sballare’. E l’alcol scorreva a fiumi. Poi a 27 anni ho smesso”, ha dichiarato. Il punto fermo di tale decisione era stata la terribile paura di morire per colpa dell’abuso di queste sostanze. Moro confida anche di essere un perfetto ipocondriaco e come tale, questo atteggiamento cozzava notevolmente con il suo attuale stato d’animo.

“Io sono un vigliacco, ho il terrore della morte – spiega Fabrizio Moro - A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato. Quando ho capito che dovevo disintossicarmi, un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale. E pure con le donne avevo problemi. Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sesso per un bel po’”, ha confidato. In Ermal Meta inoltre, il musicista romano ha trovato un vero amico e una sorta di compagno professionale davvero perfetto. Moro quindi, ha confessato di aver trovato la rabbia giusta per cantare “Non mi avete fatto niente” in quel modo, pensando proprio ad Ermal, tormentato da un passato con il padre che lo picchiava. “La prima volta che ho cantato il ritornello di Non Mi Avete Fatto Niente ho pensato: “Bastardo, non mi hai fatto niente”. Fabrizio e io siamo due sopravvissuti: questo ci unisce”, ha confessato Meta.

