SERGIO DELLA MONICA È MORTO/ Addio al fondatore dei Planet Funk, funerali domani a Roma

Sergio Della Monica è morto, addio al fondatore del gruppo dei PlanetFunk. Domani a Roma si terranno i funerali, nella città dove questi viveva insieme alla moglie e ai suoi figli.

Sergio Della Monica è morto, Planet Funk

Sergio Della Monica è morto e domani si celebreranno i suoi funerali a Roma dove viveva insieme alla moglie e ai suoi figli. Aveva cinquantotto anni l'ex fondatore dei Planet Funk e da alcuni era costretto alla dialisi. Il mondo della musica è in grave crisi dopo questa brutta notizia, pronto a mandare un messaggio di sostegno a questo splendido artista scomparso. Tra le collaborazioni infatti Sergio Della Monica vantava quella con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che tramite il profilo ufficiale di Twitter della band ha voluto ricordarlo così: "Ora il mondo non è per niente perfetto... Ci mancherai tu Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita. E' stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica. Ciao Sergio", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Staremo a vedere domani come sarà onorata la sua dipartita dopo una vita dedicata alla musica.

LA VITA E LA CARRIERA

I Planet Funk sono nati nel 1999 dalla fusione tra quella che era la vecchia formazione dei Souled Out, di cui faceva parte Sergio Della Monica, e i Kamasutra dove vedevamo anche Marco Baroni. Il nome del gruppo era nato dal titolo di una canzone che aveva realizzato Alex Neri. Sergio Della Monica, nato a Napoli 58 anni fà, era stato fino al 2005 il primo chitarrista del gruppo e poi era diventato bassista. Con il suo gruppo ha vissuto esperienze memorabili collaborando con i più svariati artisti della nostra musica da Giuliano Sangiorgi a Emma Marrone passando per Lorenzo Jovanotti e tanti altri ancora. E' stato un innovatore nel suo genere, in grado anche di riarrangiare diversi brani dance, segnando soprattutto negli anni novanta un nuovo modo di fare musica che è passato alla storia della musica. La sua morte è stata salutata da tantissimi artisti e questo dimostra ancora di più come abbia lasciato il segno in maniera forte e decisa.

