DOLORES O'RIORDAN/ I Cranberries pubblicano un disco con brani inediti della cantante scomparsa

Sta per uscire un disco di canzoni inedtie di Dolores O'Riordan, la cantante irlandese da poco scomparsa, completate dal suo ex gruppo, i Cranberries, ecco di cosa si tratta

19 febbraio 2018 Paolo Vites

Dolores O'Riordan

Tipicamente, quando un artista muore, si vanno a scavare i fondi di barile cercando brani inediti, appena abbozzati, qualunque cosa sia possibile pubblicare in modo da sfruttare al massimo l'impatto emotivo dei fan. Già i dischi vecchi appena un artista muore salgono improvvisamente in classifica: le persone, colpite dal fatto tragico, corrono a comprare dischi che non aveva mai ascoltato e si fa fatturato. Elvis Presley è buon esempio: a 50 anni dalla morte quasi ogni anno si continuano a pubblicare dischi con rifacimenti di vecchie canzoni, addirittura duetti "col morto". Non scappa alla regola neppure la povera Dolores O'Riordan morta appena un mese fa. Dimostrando ben poca pietà nei suoi confronti, i membri superstiti della sua band, i Cranberries, hanno annunciato su Facebook l'uscita di un nuovo disco con sue canzoni inedite. "Negli ultimi mesi, il processo di scrittura per un nuovo album dei Cranberries con molti nuovi brani era già piuttosto sviluppato. Dolores aveva già registrato le voci di queste tracce per cui abbiamo deciso di finirle perché è quello che lei avrebbe voluto. Non sappiamo alla fine quante canzoni avrà l'album finale ma era desiderio di Dolores che noi completassimo la registrazione e la pubblicassimo ed è quello che faremo nei prossimi mesi".

E' un annuncio alquanto strano. I Cranberries in realtà non erano più al lavoro con la cantante scomparsa da tempo e le notizie dicevano che Dolores stava registrando nuove canzoni con un altro gruppo. Il post è firmato dai fratelli Noel e Mike Hogan e dal batterista Ferg (Fergal Lawler) e onestamente nessuno sa dire se davvero la cantante aveva chiesto al gruppo di finire queste canzoni. Ma se fosse una loro invenzione, sicuramente sarebbe intervenuta la famiglia della O'Riordan a bloccare la pubblicazione. Insomma, grande mistero su questo annuncio. Di qualunque cosa si tratti sarà un inevitabile successo di classifica.

© Riproduzione Riservata.