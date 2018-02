RICCARDO MARCUZZO / Il profilo Twitter ufficiale di Riki è stato sospeso: ecco il motivo

Il sospeso ufficiale Twitter di Riccardo Marcuzzo è stato sospeso. Il motivo non è stato ufficializzato ma, secondo alcuni rumors, pesano le parole di una fan...

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Riccardo Marcuzzo (Riki)

Brutta sorpresa per i fan di Riccardo Marcuzzo che qualche ora fa hanno cercato di collegarsi al suo profilo Twitter ufficiale. Tale tentativo purtroppo è andato a vuoto ed è comparsa l'antipatica scritta: "Questo account è stato sospeso. Scopri di più sul perché Twitter sospende gli account oppure torna alla tua cronologia". Uno dei social network preferiti dai fan dunque non risulta accessibile e la motivazione ufficiale, almeno fino ad ora non è stata dichiarata. Sembra comunque che Twitter abbia chiamato in causa uno dei motivi di sospensione più comuni ovvero l'offesa verso il cantante. Nelle regole della piattaforma si legge infatti che le ragioni più frequenti per una sospensione momentanea, o in certi casi definitiva, sono proprio la sicurezza dell'account oppure tweet e comportamenti offensivi. E a quanto pare potrebbero essere state le parole di una sua fan ad aver dato vita a questo spiacevole provvedimento. Qualche ora prima, infatti, una utente aveva tuonato contro il suo idolo, criticandolo per non essersi fermato con i fan sotto all'hotel, fingendo di essere al telefono.

Riccardo Marcuzzo: profilo Twitter sospeso provvisoriamente?

Il profilo Twitter di Riccardo Marcuzzo è stato sospeso in seguito alle dure critiche di alcuni fan e ancora non è chiaro se si tratti di una decisione provvisoria o definitiva. Nel frattempo i suoi fedeli sostenitori potranno comunque continuare a seguirlo attraveso il suo canale Youtube, Facebook e soprattutto il profilo Instagram, che attualmente può vantare di circa 1,2 milioni di followers. Non vanno infatti persi di vista gli aggiornamenti relativi al suo tour nelle principali città italiane, che appare quasi completamente sold out. Nessuno come lui ha venduto tanto nel tour di esordio, ecco le prossime date: domani si esibirà a Padova al Gran Teatro Geox, il 22 febbraio a Firenze, il 23 e 24 febbraio Brescia al Gran Teatro Morato, il 26 febbraio a Milano all Alcatraz. La data milanese del 27 febbraio è invece stata posticipata al 12 aprile per l'ultimo concerto del tour che si terrà niente meno che al Forum di Assago.

