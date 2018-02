JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia ancora a disagio in presenza del rapper The Weekend

Le voci di crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez sono veritiere? Secondo una fonte a loro vicina, tutto prosegue per il meglio anche se preferiscono evitare gli incontri scomodi.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

La storia tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue a discapito delle malelingue secondo le quali il loro rapporto sarebbe nuovamente in crisi. Non è infatti sfuggita la loro assenza da scatti dei paparazzi, a differenza di quanto accaduto nelle battute finali del 2017, oltre che le vacanze separate che Justin Bieber ha trascorso insieme alla madre. Ma cosa c'è dietro a questa momentanea separazione? Varie fonti in questi ultimi giorni si sono espresse riguardo i rapporti tra i due idoli di teenagers, giungendo alla stessa conclusione: Justin e Selena non si sono lasciati ma preferiscono tenere riservata la loro relazione, per evitare ulteriori problemi con la madre di lei, per nulla convinta che questo ritorno di fiamma faccia bene alla figlia. Il canadese non avrebbe avuto nulla da ridire sulla richiesta della sua fidanzata, assecondando i suoi desideri ma continuando ad essere molto gentile e affettuoso (a differenza di quanto accaduto in passato). Il desiderio di privacy dei due cantanti sarebbe anche stato dimostrato dall'assenza alla premiazione dei Grammy Awards 2018.

Justin Bieber e Selena Gomez: ecco perché erano assenti ai Grammy

L'assenza di Justin Bieber alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2018 non è sfuggita all'attenzione dei suoi fan. La scelta di non recarsi a New York è stata giustificata con i nuovi impegni, in primis il nuovo album che lo vedrebbe nuovamente impegnato in studio di registrazione (come annunciato da Luis Fonsi). Ma secondo il sito Gossip Cop le cose starebbero ben diversamente: Justin e Selena avrebbero deciso di non intervenire al Madison Square Garden per un motivo ben preciso ovvero evitare di incontrare il rapper The Weeknd, ex fidanzato proprio della Gomez. Secondo quanto riporta il sito, l'attrice non avrebbe più incontrato il rapper dopo la rottura, motivo per cui si sentirebbe in grande difficoltà davanti ad un faccia a faccia pubblico. È stato così confermato anche il desiderio di Bieber di restare per qualche tempo lontano dai clamori mediatici, a conferma di essere cambiato rispetto il bad-boy di un tempo.

