VASCO ROSSI/ Concerti 2018: in vendita i biglietti della data “zero” a Lignano

I biglietti della data zero a Lignano del nuovo tour “Vascononstop Live 2018” di Vasco Rossi sono in vendita dalle 10 di oggi, venerdì 2 febbraio.

02 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Vasco Rossi

Dopo la prevendita riservata agli iscritti Blasco Fanclub, da oggi - venerdì 2 febbraio 2018 - alle ore 10.00 saranno aperte le vendite dei biglietti per la data “zero” del VascoNonStop Live 2018 che si terrà allo stadio Teghil di Ligano il prossimo 27 maggio. I biglietti saranno disponibili su Vivaticket, con un massimo di quattro biglietti per ogni singolo richiedente, e il costo varia tra i 40 e i 60 euro (salgono i prezzi per i pacchetti VIP). Il concerto del 27 maggio è sostenuto da PromoturismoFvg, Città di Lignano Sabbiadoro, LiSaGest e organizzato da Live Nation. Il soundcheck del concerto di Vasco Rossi terrà, salvo casi di forza maggiore, venerdì 25 maggio, e sarà riservato ai soci del fan club. La scenografia del VascoNonStop 2018 ricalcherà in parte quella adottata in occasione del Live Modena Park, utilizzando simili schermi e grafica.

LIGNANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE VASCO ROSSI

Visto l'elevato numero di fan attesi per il concerto di Vasco Rossi, il Comune di Lignano ha annunciato l'avvio di alcuni lavori al Teghil per incrementarne la capienza da 24 a 27 mila persone. “Siamo molto contenti di accogliere nuovamente a Lignano Vasco Rossi. Si tratterrà qui per diversi giorni insieme al suo entourage: sono sicuro che Vasco regalerà ancora una volta grandi emozioni a tutti coloro che parteciperanno alla data zero del suo prossimo tour”, ha detto il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto in occasione della conferenza stampa. “Lignano Sabbiadoro si conferma tra le località italiane più efficienti e meglio attrezzate per ospitare con successo i grandi eventi musicali, e si inserisce nel più ampio quadro di valorizzazione territoriale e promozione turistica che la Regione sta sviluppando per fidelizzare i turisti e intercettarne di nuovi. La nostra è una sfida continua, che punta a rinnovare e arricchire l’offerta anno dopo anno, attraverso anche una diversificazione tra eventi musicali e sportivi, sono momenti di promozione di un territorio che in uno spazio limitato offre mare, montagna, ambiente incontaminato ed enogastronomia di grandissima qualità”, ha aggiunto l’Assessore alle Attività Produttive, Sergio Bolzonello.

