GIBSON/ Rischia di chiudere la fabbrica che produsse le chitarre di Elvis ed Eric Clapton

Rischia il fallimento la storica azienda produttrice di chitarre Gibson, a causa di bancarotta. La vendita di chitarre negli Stati Uniti è drasticamente scesa ecco di cosa si tratta

20 febbraio 2018 Paolo Vites

Una Gibson Les Paul

Segni dei tempi: nei giorni scorsi l'ultima azienda che ancora produceva compact disc negli Stati Uniti ha chiuso i battenti. Ovviamente se ne continueranno a fare in qualche paese del terzo mondo dove i costi del lavoro sono irrisori, ma certamente molti di meno di quanti fino a oggi. Normale, visto che i cd grazie alla musica "liquida" disponibile su internet non li compra più nessuno. A questa notizia si aggiunge quella secondo cui la leggendaria azienda Gibson, attiva sin dal 1894, produttrice delle chitarre più apprezzate sul mercato rischia di finire in bancarotta e quindi chiudere. Anche le chitarre come i dischi non le compra più nessuno: che bisogno c'è di uno strumento infatti quando oggi la musica si produce con i computer? Tutto finto, tutto virtuale, musica e chitarre. Tempi tristi quelli delle nuove generazioni, che non sapranno mai cosa significa farsi sanguinare le dita sulle corde di una chitarra. Non solo: la Gibson produce anche violini e mandolini. Si tratta di notizie diffuse dalla stampa di Nashville dove ha sede la storica azienda: debiti e obbligazioni da saldare entro luglio altrimenti la bancarotta.

Una situazione balorda, visto che la Gibson incassa ancora oltre un miliardo di dollari all'anno ma deve far fronte "alla maturazione di obbligazioni per oltre 375milioni di dollari. In più, prestiti con istituti di credito per 145 milioni di dollari arriveranno a scadenza se le obbligazioni, emesse nel 2013, non verranno rifinanziate entro il prossimo 23 luglio". Intanto il direttore finanziario dopo solo un anno ha dato le dimissioni, della serie i topi scappano prima che la barca affondi. I vari modelli di Gibson sono state tra le chitarre preferite delle più grandi leggende della musica, da B.B. King, Elvis Presley, John Lennon, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bob Marley, Bob Dylan, Slash, Santana e tantissimi altri. D'altro canto, di geni della musica come questi non ne nascono più da tempo, dunque che senso ha produrne ancora? Negli ultimi dieci anni le chitarre di tutte le marche vendute negli Stati Uniti sono passate da un milione e mezzo a un milione. Lontani i tempi in cui il figlio di immigrati inglesi Orville Gibons che faceva il commesso in un negozio di scarpe si mise a produrre mandolini in casa sua: nel 1902 fonda la "Gibson Mandolin-Guitar Manufacturing Company". Ma è negli anni 50 che l'azienda compie il grande passo grazie a Lester William Polfuss detto Les Paul: le sue innovazioni faranno della Gibson la regina delle chitarre.

