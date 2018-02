Justin Bieber e Selena Gomez/ Il cantante canadese supera i 97 milioni di followers su Instagram

Justin Bieber ha superato i 97 milioni di followers su Instagram, un incredibile traguardo che gli permette di restare tra i più seguiti al mondo. Selena Gomez resta al primo posto.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

È una delle star più seguite su Instagram, tanto che qualche ora fa ha raggiunto un nuovo clamoroso risultato: Justin Bieber ha superato nella sua piattaforma preferita i 97 milioni di followers, dato che gli permette di restare nelle top ten delle personalità più seguite al mondo. E indovinate un po' chi è la persona che guida questa classifica? Proprio lei, niente meno che Selena Gomez, seconda nel numero di fan solo al profilo ufficiale della piattaforma. Sono ben 133 milioni i fan che seguono l'ex stella della Disney, una cifra che come da sua stessa ammissione la riempie di soddisfazione ma che allo stesso tempo la spaventa. Non a caso, Selena qualche mese fa ha dichiarato di essersi allontanata dalla piattaforma, dando al suo entourage il completo controllo della stessa, di cui non conosce neppure le password di accesso. Per quanto riguarda Bieber, i suoi risultati solo assolutamente positivi anche per quanto riguarda gli altri social: su Vevo nel suo canale Youtube vanta di oltre 34 milioni di iscritti, mentre su Twitter si mantiene nella top 5 con 105 milioni di follower.

Justin Bieber alla partita delle All Stars

Justin Bieber è tornato in studio di registrazione per completare che il suo nuovo album. Per ora non si tratta di news confermate, ma secondo alcuni recenti rumors, il progetto potrebbe essere in uscita già nel 2018, anticipato da un singolo già nel 2018. E mentre numerose foto confermano questo impegno, con i quotidiani spostamenti nello studio di registrazione, la star canadese si è presa anche un giorno di pausa, godendosi quello che da sempre è uno dei suoi sport preferiti, il basket. È stato lui, infatti, uno dei protagonisti più attesi dell'NBA All Star Games, partecipando all'attesissima partita di pallacanestro delle celebrità. Un evento che ha permesso ai suoi fan di vederlo da vicino in una veste decisamente inedita e di scattare numerose foto, che ora appaiono numerose nei social network. Clicca qui per vedere le immagini della sua partecipazione all'importante evento sportivo che si è tenuto a Los Angeles.

