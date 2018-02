Red Canzian/ “Ho rischiato la vita, ora sono ancora più innamorato di mia moglie e dei miei figli”

Red Canzian a Di Più Tv: “Ho rischiato la vita, ora sono ancora più innamorato di mia moglie e dei miei figli”. L’intervista dell’ex Pooh che svela di aver rischiato di morire

L’ex bassista e cantante dei Pooh, Red Canzian, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale di gossip Di Più Tv. Fresco dalla sua partecipazione come solista al Festival di Sanremo 2018, il sessantaseienne dalla chioma più che riconoscibile, si è aperto in questa bella chiacchierata con il magazine di cronaca rosa, ricordando un momento della sua vita davvero tragico. Red, il cui nome vero è Bruno, ha infatti rischiato di morire dopo aver subito un aneurisma all’aorta, un colpo a cuore che gli è stato quasi fatale. Da quel giorno di quasi tre anni fa esatti, era il 25 febbraio 2015, l’ex Pooh vive la vita in maniera completamente diversa, non soltanto per la pillola che è costretto a prendere ogni mattina, come cura appunto per quanto subito. «Quel momento drammatico mi ha reso una persona migliore – racconta in occasione della presentazione del suo primo disco da solista – dopo essere stato ad un passo dall’aldilà, ora mi sto godendo la vita appieno».

“MI HANNO PRESO PER I CAPELLI”

«Mi hanno preso per i capelli, e per fortuna che li avevo lunghi – scherza il cantante – sono stato fortunato, molto fortunato». Red ammette di essere ancora più innamorato di sua moglie da quando è accaduto il fattaccio, e di addormentarsi ogni sera serenamente, soddisfatto per la vita che trascorre. Tornando agli eventi di tre anni fa, Canzian ammette la propria fortuna, «Sono stato molto fortunato, molto fortunato», viste le circostanze in cui è arrivato l’aneurisma. Prima di tutto, racconta l’ex Pooh, ha subito capito che qualcosa non andasse, «ho sentito un dolore tremendo». Secondariamente, Red era con il suo manager che è anche un medico; terzo, si trovava in un albergo a Roma, situato vicino ad un ospedale. Bruno che nei momenti tragici in cui il chirurgo stava per operarlo, ha trovato anche la forza per sorridere.

“CON I MIEI FIGLI SUL PALCO SONO FELICE”

Durante l’operazione avrebbero dovuto inserirgli una valvola artificiale nel cuore, e i medici gli hanno chiesto se la volesse in materiale artificiale o in orecchio di maiale; alla domanda Red ha replicato così: «Sono vegano, vi pare che mi faccio mettere un’orecchia di maiale?». Ed ora, l’inizio della carriera da solista, e a breve partirà il tour per presentare il nuovo disco. Insieme a Red non ci saranno i classici componenti e amici che ha avuto al suo fianco negli ultimi 50 anni, bensì, il figlio e la figlia: «Chiara è una bravissima cantante – ammette – mentre Phil sarà alla batteria. Con i miei figli sul palco sono felice, anche se Phil in realtà non è mio figlio, ma è come se lo fosse, con rispetto del padre».

