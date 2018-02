ST. VINCENT/ Unica data italiana, 27 giugno, Magnolia a Milano

20 febbraio 2018 Paolo Vites

St. Vincent, unica data a Milano

St. Vincent – aka Annie Clark – arriva in Italia per un’unica data per presentare il suo nuovo album ‘MASSEDUCTION’, uscito il 13 ottobre su Loma Vista Recordings ed acclamato dalla stampa e dal pubblico!

I temi principali di questo lavoro sono il potere, il sesso, la morte e le relazioni pericolose precendentemente affrontati in ‘St. Vincent’. Le tredici tracce che compongono ‘MASSEDUCTION’ sono un turbinio di chitarra, piano, sintetizzatori, archi e batteria. L’album è stato co-prodotto da St. Vincent e Jack Antonoff all’Electric Lady Studios a Manhattan, tranne alcune registrazioni extra al Rough Consumer Studio a Brooklyn e al Compound Fracture in Los Angeles.

“Ogni disco che creo è un archetipo” dice Clark. “In ’Strange Mercy’ ero una ‘Casalinga fatta di pillole’, in ‘St. Vincent’ “Capo di una setta del prossimo futuro’. Per ‘MASSEDUCTION’ è diverso, è un lavoro piuttosto personale. I fatti non sono verificabili, ma se volete conoscere qualcosa della mia vita bisogna ascoltare questo disco” ha spiegato Clark.

‘MASSEDUCTION’ è il culmine di anni di scrittura, di memo vocali, messaggi e frammenti di melodie creati dall’artista mentre viaggiava per il mondo.

Gli ospiti speciali di ‘MASSEDUCTION’ sono Thomass Bartlett al piano, Kamasi Washington al saxofono, Jenny Lewis alla voce e Sounwave ha prodotto i beat. Greg Leisz e Rich Hinman hanno aggiunto i pedal steel e Tuck&Patti Andress hanno contribuito alle chitarre e alle voci su alcune tracce.

Il “Fear The Future Tour” è iniziato ad ottobre con una perfermance speciale ai Paramount Pictures Studio “New York Street” durante il Red Bull Music Academy Festival ed arriverà in Italia a giugno!

L’album omonimo ‘St Vincent’ (2014) è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, raggiungendo la vetta di molte classifiche di fine anno e ottenendo una nomination ai GRAMMY® per la categoria Best Alternative Music Album nel 2015. Poco dopo (2014), Clark si è esibita con i Nirvana per la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. Nel 2015 Clark ha vinto l’ASCAP Vanguard Award ed è stata ambasciatrice del Record Store Day del 2017.

