BRIT AWARDS 2018/ Vincitori e nomination, diretta e streaming: Ed Sheeran e Dua Lipa protagonisti

Presso la O2 Arena di Londra, questa sera andranno in scena i Brit Awards 2018: diretta video e streaming della 38esima edizione, con il testa a testa tra Ed Sheeran e Dua Lipa

È oramai ufficialmente cominciato il countdown in vista dei Brit Awards 2018, la 38esima edizione di una delle kermesse più importanti della nuova stagiona musicale e che, come di consueto, vedrà premiati gli artisti britannici che maggiormente si sono distinti nell’anno appena trascorso. L’appuntamento in programma presso il sempre suggestivo scenario della London O2 Arena (trasmesso in esclusiva per l’Italia da Rai 4 a partire della 22.30 di questa sera, in differita di due ore, ma sarà possibile seguire anche in streaming sull'account YouTube ufficiale dell'evento e sulla pagina Facebook ufficiale), organizzato dalla British Phonographic Industry (ovvero l’associazione delle case discografiche d’Oltremanica) è uno degli eventi di maggior richiamo del panorama pop internazionale e, come al solito, sarà l’occasione per vedere sul palco un parterre de roi di artisti “capitanato” da uno degli idoli di casa, vale a dire quell’Ed Sheeran che anche stavolta ha fatto incetta di nomination (ben quattro) nelle categoria che contano, anche se ha dovuto cedere per l’occasione lo scettro di “most nominated artist” a Dua Lipa, la 22enne cantautrice britannica ma di origini albanesi che si propone come una delle novità della serata di gala assieme pure a Rag’n’Bone Man (candidato invece in tre categorie).

BRIT AWARDS 2018, LE PRINCIPALI NOMINATION

L’edizione di quest’anno dei Brit Awards 2018 sarà condotta per la prima volta da Jack Whitehall, 29enne comico britannico e attore noto soprattutto per aver partecipato al serial “Fresh Meat” e che, secondo alcuni opinionisti, è una delle migliori scelte sia per presenza scenica, sia per il modo ironico di gestire situazioni che (come accaduto in passato sul palco della kermesse) sfociano in dei curiosi fuori programma. La cerimonia londinese patrocinata dai big dell’industria discografica inglese infatti vedrà sfilate sul palco della O2 Arena non solo il già citato Ed Sheeran, ma anche artisti del calibro di Justin Timberlake, Foo Fighters, Sam Smith, Stormzy, Harry Styles e Rita Ora che si esibiranno a beneficio dei presenti. Andando a spulciare tra le nomination, come detto a far man bassa è stata l’emergente artista di origini albanesi Dua Lipa che concorrerà nelle categorie per il “Miglior artista esordiente”, “Miglior album dell’anno”, “Miglior singolo”, “Miglior videoclip” e anche “Miglior artista femminile”. Una nomination in meno invece per Sheeran che concorre nelle stesse, identiche sezioni della sua collega, fatta eccezione ovviamente per il “Miglior artista maschile” ed escludendo la categoria dedicata agli esordienti. Nel suo caso, i bookmakers danno come possibile vincitore il 27enne originario di Halifax per il videoclip di “Shape of you”, uno dei più visti del 2017 (addirittura 3 miliardi e 200 milioni di views negli ultimi 12 mesi). Peraltro, attraverso l'attivissimo profilo Twitter degli stessi Brit Awards (@BRITs) è possibile conoscere tutte le sezioni per i quali è previsto un "award" e riascoltare i videoclip degli artisti in gara.

DUA LIPA, ESORDIENTE E ANCHE FAVORITA

A proposito invece di Dua Lipa, la vera outsider dei Brit Awards 2018 ma, come detto, quella più votata dai fan tanto da fare incetta di nomination, potrebbe trattarsi del trampolino di lancio verso la fama come accaduto in passato ad altri artisti: la serata di gala londinese, infatti, ha spesso incoronato ufficialmente quegli artisti che in precedenza erano solo conosciuti da una particolare nicchia oppure erano solo dei tormentoni sul web. Invece, la 22enne ex modella britannica, nata proprio nella City da genitori di origine albanese, si presenta alla 38esima edizione di questo appuntamento nella doppia veste di “breakthrough artist” (ovvero di esordiente, dato che l’album che prende il suo nome e pubblicato nel 2017 è stato il suo primo lavoro in studio) ma pure di favorita principale: secondo i bookmakers, è proprio lei l’unica che potrebbe impedire a Ed Sheeran di fare un clamoroso en plein di statuette. D’altronde per la Lipa quello appena trascorso è stato l’anno della svolta, dopo aver firmato nel 2015 il suo primo contratto con la Warner Bros: oltre ad aver vinto il premio “Best New” agli MTV European Music Awards, è stata pure scelta come testimonial dalla stilista Patrizia Pepe. E il fatto che l’opinione pubblica sia dalla sua parte è testimoniato anche da una foto postata di recente sul suo profilo Instagram (@dualipa): nei pressi della Old Street Station di Londra, ha immortalato un cartello che celebra il traguardo del miliardo di views raggiunte sul suo canale Youtube: “La sorpresa più assurda mentre stavo andando alle prove per i BRITs” ha scritto l’artista, ringraziando tutti i suoi fan.

