JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / La coppia in Jamaica per il matrimonio del padre del cantante

Justin Bieber e Selena Gomez sono volati in Jamaica per il matrimonio del padre di lui con la sua fidanzata storica. La coppia è stata accolta a braccia aperte in famiglia.

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber e Selena Gomez si trovano in Jamaica in occasione di un lieto evento della famiglia del cantante canadese. Il padre Jeremy, infatti, ha deciso di convolare a giuste nozze con la sua fidanzata Chelsey Rebelo, scegliendo proprio la splendida località caraibica per il fatidico sì. E per la cerimonia non poteva mancare il suo primogenito Justin con il quale è sempre stato in ottimi rapporti, nonostante lui e Pattie Malette non abbiano mai formato una vera famiglia. Secondo quanto una fonte ha riferito al settimanale People, Jeremy sarebbe partito insieme a tutti i propri parenti per il luogo da lui scelto ma non sarebbe stato del gruppo, almeno inizialmente, il famoso cantante. Lui infatti avrebbe raggiunto la Jamaica soltanto in seguito e al suo fianco ci sarebbe stata anche Selena Gomez, ormai ufficialmente un membro della famiglia nonostante i burrascosi trascorsi. Ben diverso, come ben sappiamo, è invece il caso dei Gomez, per nulla disposti a concedere una seconda possibilità al cantante canadese.

Justin Bieber pronto alle nozze con Selena Gomez?

Selena Gomez ha accompagnato Justin Bieber alle nozze del padre, a conferma di come sia accettata a braccia aperte in famiglia. Ma saranno loro i prossimi a convolare a giuste nozze? È quanto sperano i fan, convinti che questa sia la volta buona per una delle coppie più chiacchierate del gossip americane. Lo stesso Bieber, secondo quanto riporta una fonte al sito HollywoodLife, sarebbe pronto a fare la proposta alla fidanzata, la quale a sua volta preferisce frenare l'entusiasmo: "Selena ha spiegato chiaramente a Justin che non vuole affrettare le cose, desidera prima che questa fase di grande passione del momento sfoci in un nuovo stadio nella relazione di coppia, prima di prendere decisioni permanenti come un matrimonio (...) Non c'è dubbio che Justin sia molto più maturo oggi, ma Selena deve capire se questo cambiamento nella personalità di Justin sia permanente e non solo una cosa del momento per riconquistarla".

