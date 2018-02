TIZIANO FERRO, BUON COMPLEANNO!/ Il cantautore compie 38 anni: le sue più grandi hit

Tiziano Ferro spegne oggi le sue prime 38 candeline: tanti auguri ad uno degli artisti italiani più amati in patria e apprezzati anche all'estero dagli Stati Uniti all'America Latina.

21 febbraio 2018 Redazione

Tiziano Ferro

Il mondo della musica festeggia oggi Tiziano Ferro, che spegne le sue prime 38 candeline. Nato a Latina il 21 febbraio 1980, è lui uno dei cantautori italiani più amati anche oltre i confini nazionali grazie a numerose hit scritte anche in spagnolo, inglese e francese. Nella sua ventennale carriera, l'artista ha venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo importanti riconoscimenti sia in Italia che all'estero quali ad esempio i Billboard Latin Music Awards, secondi soltanto ai Grammys negli Stati Uniti. Il suo ultimo album 'Il mestiere della vita' ha ottenuto grande successo in tutto il mondo e ancor più il tour, che lo ha portato ad esibirsi negli stadi di molte città italiane. Ma sono tante le hit che meritanno di essere menzionate, a partire dal suo primo singolo Xdono del 2001 che raggiunse i vertici delle classifiche europee e anticipò il primo album 'Rosso relativo'. Da allora l'artista non si è più fermato, riuscendo a conquistare il pubblico con Imbranato, Sere Nere, Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo, ma la lista potrebbe essere lunghissima.

Tiziano Ferro festeggia il 38° compleanno: le sue hit

Tiziano Ferro compie oggi 38 anni e l'occasione è perfetta per ripercorrere alcuni dei momenti più belli della sua carriera ricca di successi. Impossibile non ricordare a tal proposito l'esordio con Xdono nel 2001, che non solo segnò il debutto discografico ma in pochi mesi lo portò nell'Olimpo della musica non sono a livello nazionale. Dopo il successo del primo album Rosso Relativo, ci fu grande curiosità di capire se il secondo avrebbe riconfermato l'interesse per lui e le cose andarono proprio in questo modo: nel 2003, infatti, Xverso segnò il singolo d'esordio del secondo disco che uscì poche settimane dopo e si intitolò 111. Fu soprattutto il secondo singolo estratto da esso, Sere nere, che diventò una grande hit, tanto che ancora oggi rappresenta un brano identificativo per l'artista. Da allora le classifiche non persero mai di vista: toccò a Non me lo so spiegare, e poi via via con gli album successivi che si piazzarono costantemente ai vertici delle chart italiane e non solo.

