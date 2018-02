Tomorrowland a Monza/ Lo storico festival di musical elettronica sbarca in Italia

Tomorrowland a Monza, lo storico festival di musical elettronica sbarca in Italia. Si terrà a Monza, nel Parco della Villa, una tappa dell’evento di musica fra i più importanti al mondo

Tomorrowland, foto presa da Instagram

Una splendida notizia per tutti gli amanti della musica elettronica, e dei festival: Tomorrowland sbarca in Italia. Proprio così perché in queste ore è stata infatti annunciata la tappa italiana dello “Unite with Tomorrowland”, una sorta di tour itinerante del noto festival che si tiene ogni estate in Belgio. La location scelta è il Parco di Monza, nell’omonima città brianzola, un paese che negli ultimi anni sta ospitando eventi sempre più memorabili, come ad esempio il concerto dei Linkin Park dello scorso anno. La data da segnare sul calendario è il 28 di luglio, in piena estate, e Monza sarà una delle otto città scelte in tutto il mondo per il tour itinerante del “Tomorrow”. Oltre all’Italia, troviamo infatti anche Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e infine Taiwan.

IN DIRETTA CON IL BELGIO

L’idea dell’evento di Monza è quello di unire i raver italiani a quelli presenti in Belgio, visto che durante il festival brianzolo verranno trasmesso su un maxi schermo, in diretta streaming, i filmati provenienti da Boom, la sede principale del Tomorrowland. Ovviamente, si esibiranno anche in Italia moltissimi dj, anche se la line-up ufficiale, attualmente, non è stata annunciata. Tenendo conto però della presenza massiccia dei "big" in Belgio, è molto probabile che nel Bel Paese si esibiscano alcuni disk jockey “minori”, anche se di tutto rispetto. L’appuntamento è quindi fissato per il prossimo 28 luglio al parco di Monza, un evento irripetibile e da non perdere, non soltanto per tutti gli amanti della musica elettronica. Dalle ore 14:00 di ieri, fino a martedì prossimo, 27 febbraio, sarà possibile pre-registrarsi per acquistare le prevendite sull’apposito sito.

