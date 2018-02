BRIT AWARDS 2018 / Vincitori di tutte le categorie: delusione per Ed Sheeran, successo per Dua Lipa e Stormzy

Brit Awards 2018, vincitori di tutte le categorie: tra i più premiati Dua Lipa e Stromzy mentre il favoritissimo Ed Sheeran si aggiudica solo il premio Global Success.

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Dua Lipa - Brit Awards 2018

Si è tenuta ieri sera all'O2 Arena di Londra la premiazione per i Brit Awards 2018, gli Oscar della musica britannica, trasmessi in diretta anche sul canale Rai 4. La serata è stata presentata dal comico e attore Jack Whitehall ed è stata allietata dalle esibizioni di importanti star della musica nazionale e internazionale tra le quali Justin Timberlake (il primo a salire sul palco), Rita Ora, Ed Sheeran, Dua Lipa e Stormzy. Proprio quest'ultimo è stato uno degli artisti più premiati della serata, arrivando a scalzare Ed Sheeran nella categoria Miglior Album (una decisione assolutamente non condivisa dal web). Ma quali sono stati gli artisti più premiati della serata? Le sorprese, come sicuramente avrete intuito, non sono mancate soprattutto per quanto riguarda i pochi riconoscimenti ottenuti da Ed Sheeran, uscito da un anno assolutamente ricco di successi in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Brit Awards 2018: i vincitori della serata

Ai Brit Awards 2018, Dua Lipa ha ritirato 2 premi ovvero il British Female Solo Artist e il British Breakthrough Act. Il premio International Female Solo Artist è stato consegnato a Lorde, che non ha potuto ritirarlo personalmente a causa degli impegni per il suo tour. A Rag’n’Bone Man è andato il premio per il Miglior singolo inglese con Human, mentre il Miglior video è andato a Harry Styles con il singolo Sign of the Times. Per quanto riguarda le band i Gorillaz hanno trionfato nella categoria British Group mentre i Foo Fighters in quella internazionale. Ha sorpreso, e causato diverse polemiche, la vittoria di Stormzy nelle categorie British Male Solo Artist e British Album of The Year, nelle quali si trovava in nomination anche Ed Sheeran. A quest'ultimo è comunque stato consegnato il premio Global Success 2018 per l'incredibile successo avuto in tutto il mondo per il suo album Divide, il più venduto del 2017 anche in Italia.

© Riproduzione Riservata.