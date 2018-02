CESARE CREMONINI/ Video “Nessuno Vuole Essere Robin”, il secondo singolo da Possibili scenari

Esce oggi il nuovo video di Cesare Cremonini realizzato per il nuovo singolo "Nessuno vuole essere Robin". Il video è stato girato da Giorgio Squarcia tra Londra e Bologna.

22 febbraio 2018

Cesare Cremonini ha appena rilasciato il video ufficiale di “Nessuno Vuole Essere Robin”, il secondo singolo estratto dal suo ultimo disco “Possibili scenari”. “Questa canzone è un flusso di coscienza personale, mi è esplosa fra le mani come una detonazione ininterrotta dall’inizio alla fine del brano. L’origine di questa intuizione è il mutismo generazionale che ci vede impacciati nel compiere il gesto più eroico: ammettere di non essere invincibili”, aveva detto l’artista bolognese in occasione dell’uscita del disco. Tra le frasi giù cult del brano: “Tutti col numero dieci sulla schiena e poi sbagliamo i rigori”. Il video di “Nessuno vuole essere Robin” è stato girato da Giorgio J. Squarcia, che ha curato il soggetto insieme a Cesare, tra Londra e Bologna. Il video, ambientato quasi per intero in un teatro, racconta di un’audizione teatrale dove il protagonista si trova poi a indossare i panni di Robin, spalla per eccellenza di Batman. Cremonini compare anche fra i personaggi principali, insieme all'amico e collaboratore Ballo - nei panni di Joker - e agli attori Francesco Mastrorilli di Maria Laura Gui. Con l’attrice, sul set, Cesare si scambia un bacio appassionato.

Il tour negli stadi

Cesare Cremonini si preparando per il suo primo tour negli stadi, che prenderà il via venerdì 15 giugno a Lignano Sabbiadoro. Nei giorni scorsi l’artista ha festeggiato il sold out per il concerto del 26 giugno allo Stadio Dall’Ara nella sua Bologna, quando Cremonini romperà una maledizione che dura da quasi quarant’anni: è dal 1979 che un artista bolognese non calca il palco dello stadio cittadino, l’ultimo era stato Lucio Dalla insieme a De Gregori con il tour di Banana Republic. “Oggi è un grande giorno, non solo per me ma anche per la mia città.

Il primo #SoldOut negli stadi. Saremo in 40.000. È come se tutto quello che ho dato a questo mestiere si fosse messo in fila, ora, pronto per raccontare la storia dall'inizio. Grazie, sarà una grande notte”, ha scritto Cremonini su Twitter festeggiando l’importante traguardo. Dopo Lignano e prima di Bologna, Cesare Cremonini farà tappa allo stadio San Siro di Milano il 20 giugno e all’Olimpico di Roma il 23 giugno.

