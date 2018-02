GIANNI MORANDI, CONCERTO / Il nuovo tour parte dalla data zero di Jesolo: orari, info e probabile scaletta

Gianni Morandi aprirà questa sera il suo nuovo tour al Pala Arrex di Jesolo con quella che è stata definita data zero. Ecco le info dell'evento, gli orari e la probabile scaletta.

22 febbraio 2018 Redazione

Gianni Morandi

Gianni Morandi arriva a Jesolo per la data zero del suo nuovo tour nel quale presenterà le canzoni dell'album "D'amore d'autore" insieme ai suoi storici successi. Sarà il Pala Arrex di Piazza Brescia ad accogliere l'artista per un imperdibile evento organizzato da F&P Group, Riservarossa e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. I pochi biglietti ancora disponibili e potranno essere acquistati online, nei punti vendita specializzati o direttamente nella struttura prima dell'apertura dei cancelli a partire da 35 euro per il III anello numerato, 40 euro per il III anello centrale numerato e via via fino ad arrivare ai 69 euro per la platea numerata. A tali cifra dovranno essere eventualmente aggiunti i costi di prevendita. Il live avrà inizio alle ore 21:00 ma i cancelli saranno già aperti alle ore 19:00, motivo per cui l'organizzazione consiglia di arrivare con largo anticipo per favorire i controlli antiterrorismo.

Gianni Morandi in concerto: la possibile scaletta

Il nuovo tour di Gianni Morandi segue l'uscita del suo nuovo album "D'amore d'autore" uscito lo scorso 16 novembre 2017, il quarantesimo della sua carriera, nato dalla collaborazione di diversi artisti quali Ermal Meta, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Levante, The Giornalisti. Il concerto di questa sera non potrà quindi prescindere dalla promozione delle tracce di questo nuovo progetto, tra le "Dobbiamo fare luce", "È una vita che ti sogno" di Tommaso Paradiso, "Ultraleggero" di Fossati, "Mediterraneo" di Levante, "Che meraviglia che sei" di Sangiorgi, "Se ti sembra poco" di Elisa, "Lettera" di Paolo Simoni e "Un solo abbraccio" di Ermal Meta. Ma non mancheranno anche i successi storici dell'artista che nella sua longeva carriera ha venduto circa 50 milioni di dischi. Inevitabili quindi le esibizioni in "Fatti mandare dalla mamma", "C'era un ragazzo" , "Uno si mille ce la fa" , "La fisarmonica" e molti altri.

