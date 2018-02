JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ L'amore in Giamaica: le immagini della coppia al matrimonio del padre di lui

Justin Bieber e Selena Gomez hanno vissuto una romantica vacanza in Giamaica, in occasione del matrimonio di Jeremi, il padre di lui. Ecco le immagini della cerimonia.

22 febbraio 2018 Redazione

Justin Bieber

Nuova vacanza d'amore per Justin Bieber e Selena Gomez che ormai non si nascondono più, scegliendo di partecipare insieme ad un'importante ricorrenza per la famiglia di lui. Jeremy, il padre di Justin, è infatti convolato a nozze con la sua storica fidanzata, scegliendo proprio la splendida località caraibica per il fatidico sì. Lui stesso ha riportato alcune immagini precedenti al lieto evento nel suo profilo Instagram insieme alla famiglia dalla sposa ma da tali scatti erano assenti i due noti cantanti. Il motivo? Gli Jelena sono arrivati in ritardo rispetto al resto del gruppo a causa di alcuni impegni di lavoro di entrambi: Justin si è quindi recato in Texas e da lì lui e la fidanzata si sono trasferiti in Giamaica appena in tempo per il lieto evento. Alcune immagini delle nozze sono già state pubblicate in alcuni profili social degli invitati e da essi si nota un clima estremanete gioioso con lo sposo in pantaloni corti e anche il suo testimone in abbigliamento casual. E indovinate un po' di chi si tratta? Certo, non può che essere Justin al fianco del padre, del fratellino e di molti altri parenti.

Justin Bieber e Selena Gomez: la cronaca del loro amore

Ma non sono solo le foto ufficiali delle nozze di Jeremy Bieber a destare l'interesse dei fan di Justin Bieber e Selena Gomez. I paparazzi infatti erano giunti numerosi in Giamaica, consapevoli che fosse quella l'occasione perfetta per sorprendere la coppia in atteggiamenti inequivocabili. E non si sono sbagliati: i due artisti sono stati avvistati nella splendida località alle prese con abbracci e baci, attorniati dai propri parenti (clicca qui per vedere le foto). È stato per loro un weekend d'amore e di serenità, anche grazie alla felice presenza della famiglia di Justin che ha dato la sua benedizione a questa unione. Ben diverso, come ben sappiamo, è purtroppo il caso della madre di Selena per nulla felice di questo ritorno di fiamma. D'altro canto, i trascorsi tra i due cantanti non sono affatto dei migliori, anche se questa volta tutto appare diverso...

